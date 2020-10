Coronavirus en México y el mundo: Lo último sobre la pandemia al 13 de octubre

Mientas mundialmente el Covid-19 ha dejado más de un millón 78 mil muertes, uno de los proyectos de vacuna suspendió sus trabajos.

La pandemia de coronavirus, cuyo brote original se presentó en la provincia de Wuhan, en China a finales de diciembre pasado, ha dejado un total de un millón 78 mil 868 muertes en todo el mundo, siendo Estados Unidos el país que más decesos acumula a la fecha, al registrar 214 mil 63 fallecimientos.

En México, el Covid-19 ha presentado una ligera baja en las tendencias de defunciones diarias, pues en las tres jornadas previas, las cifras reportadas por la Secretaría de Salud se ubican por debajo de los 200, situación que se no se registraba desde hace varios meses atrás.

Pese a las signos positivos que ha presentado en fechas recientes el desarrollo de la pandemia en el país, en el panorama internacional se informó que uno de los proyectos que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad, se detuvo.

Así lo informó ayer lunes 12 de octubre, la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, la cual dio a conocer que detuvo temporalmente su prueba clínica de la vacuna contra el coronavirus, debido a que uno de los participantes de los ensayos se resintió de una enfermedad que definieron como "inexplicable".

11:41 I Emiratos Árabes se unen a ensayos clínicos de ‘Sputnik V'

Ante los resultados positivos de la vacuna ‘Sputnik V’ contra el Covid-19, Emiratos Árabes ha decidido unirse a la fase 3 de los ensayos clínicos tras la aprobación del Ministerio de Salud y prevención.

La vacuna rusa ‘Sputnik V’ ha dado muy buenos resultados tras registrar que ninguno de los 2 mil voluntarios se ha vuelto a contagiar de coronavirus luego de ser inyectados con la vacuna según los informes del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Moscú.

10:34 I AMLO lamenta "maltrato" a López-Gatell en el Senado



El presidente AMLO salió en defensa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de su polémica comparecencia de ayer en el Senado de la República donde legisladoras de oposición lanzaron fuertes críticas por los resultados en la gestión de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de octubre, el mandatario federal dijo que López-Gatell fue "maltratado", y que quienes lo cuestionaron deberían de estar "ofreciendo disculpas" por las consecuencias del modelo de corrupción que impulsaron durante los años de gobiernos neoliberales.

10:34 I Es imposible contraer coronavirus con vacuna Sputnik V

Es imposible que las personas que se administraron la vacuna rusa Sputnik V puedan contraer el coronavirus Covid-19 ni infectar a otras personas, dijo Oksana Drápkina.

La directora del Centro Nacional de Investigación Médica de Terapia y Medicina Preventiva de Rusia comentó que una de las inquietudes de las personas es saber cómo se comporta la vacuna.

08:46 I Con dinero de fideicomisos se comprarán vacunas: AMLO

El presidente AMLO informó que parte del dinero asegurado por la extinción de más de 109 fondos y fideicomisos públicos, se destinará para la compra de dosis de proyectos de vacuna contra el coronavirus Covid-19 que se encuentran en desarrollo.

En su conferencia mañanera, el mandatario federal informó que el adelanto de pagos para acceso a las eventuales vacunas contempla una inversión de más de 35 mil millones de pesos. Los recursos serán ejecutados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

08:28 I Director de Banobras da positivo a Covid-19

El director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, anunció que dio positivo a Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó la noche del 12 de octubre que ya se encuentra realizando los protocolos correspondientes recomendados por la Secretaría de Salud federal.

08:19 I Muere la primera persona reinfectada por coronavirus en el mundo



Murió en Holanda la primera persona en el mundo reinfectada del coronavirus, menos de tres semanas después de contraer el Covid-19 por segunda vez.

La paciente, de 89 años de edad, se encontraba recibiendo quimioterapia para la macroglobulinemia de Waldenström, un tipo raro de cáncer de glóbulos blancos, que es tratable pero incurable.

08:11 I Habrá 20 millones de mexicanos vacunados en marzo del 2021



Arturo Herrera Gutiérrez afirmó que el Gobierno Federal vacunará a más de 20 millones de mexicanos contra el coronavirus entre diciembre de este año y marzo de 2021, gracias a los acuerdos alcanzados con empresas como AstraZeneca, CanSino y Pfizer.

12 de octubre

22:21 I Johnson & Johnson suspende ensayos de vacuna contra Covid-19 por "enfermedad inexplicable"



La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson informó que detuvo temporalmente los ensayos de su vacuna contra el coronavirus Covid-19, debido a que uno de sus participantes se resintió de una "enfermedad inexplicable".

La pausa significa que el sistema de inscripción en línea fue cerrado para el ensayo clínico de 60 mil pacientes, mientras se convoca el comité independiente de seguridad del paciente. México es uno de los países que participa en el protocolo de dichas pruebas clínicas en Fase 3.

19:47 I Uno de cada cinco jóvenes hospitalizados por Covid-19 termina en terapia intensiva

Uno de cada cinco jóvenes que son hospitalizados por coronavirus termina en el varea de terapia intensiva, afirma un estudio realizado por investigadores del Hospital Brigham and Women’s, en Estados Unidos y publicado en la revista 'JAMA Internal Medicine'.

Los científicos llegaron a esta conclusión tras analizar los registros de 419 hospitales, utilizando la Base de Datos de Atención Médica Premier, para estudiar las trayectorias clínicas de 3 mil 222 pacientes hospitalizados con Covid-19 de edades en el rango de 18 a 34 años.

15:50 I Suman México 83 mil 945 muertes y más de 821 mil contagios por Covid-19

La Secretaría de Salud (SSa) informó que México llegó a las 83 mil 945 muertes por coronavirus Covid-19, luego de que en las últimas 24 horas fue notificada de 164 nuevos decesos vinculados a la enfermedad.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el director de Epidemiología de la SSa josé Luis Alomía, indicó que en cuanto a casos confirmados, el acumulado es de 821 mil 45, con 3 mil 542 nuevos contagios respecto a las cifras de ayer.

Reporte Covid-19 México 12 de octubre SDPnoticias

15:50 I Crecen suicidios por estrés debido a pandemia: UNAM



De acuerdo con la psicóloga de la UNAM Paulina Arenas Landgrave, en México crecen los suicidios por estrés debido a la actual pandemia de coronavirus que ha ocasionado un mar de emociones en miles de personas.

Sensaciones que no todos saben atravesar y, aunque las cifras en México no son altas como en otras regiones del mundo, el 75 por ciento de los casos son de personas que tuvieron un tipo de trastorno asociado como la depresión, ansiedad o el estrés.

16:21 I Suspenden comparecencia de López-Gatell por "falta de condiciones"



La comparecencia que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell sostenía ante el pleno del Senado de la República, fue suspendida luego de que integrantes de bancadas de oposición, comenzaron a retirarse del salón.

Mientras el funcionario respondía a algunos de los señalamientos que legisladores de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) le hicieron, se tomó la decisión de dar por terminada la reunión, debido a que se consideró que no existían las condiciones necesarias para continuar con los trabajos.

15:05 I Senadora del PAN cuestiona a López-Gatell por manejo de Covid-19 en México



La senadora del PAN Martha Cecilia Márquez cuestionó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con una manta que traía una caricatura sobre él y las muertes por Covid-19.

Durante la comparecencia en el Senado de López-Gatell y el titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, Márquez interrumpió la participación de la senadora del PT Cora Celia Pinedo.

14:58 I México baja al séptimo lugar mundial de nuevas muertes por Covid-19

Al presentar durante 2 jornadas consecutivas unas de las cifras de nuevas muertes a causa del coronavirus, más bajas de los últimos meses, México volvió a bajar varios puestos en la medición de global de nuevos fallecimientos.

Lo anterior debido a que en los más recientes cortes de datos que han presentado las autoridades sanitarias de alrededor del mundo, hasta la tarde de este lunes 12 de octubre, indican que en el primer sitio de la medición, aparece de nueva cuenta India, donde se contabilizaron un total de 816 fallecimientos en sus últimas 24 horas.

13:00 I OMS ve riesgos al dejar libre al Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los gobiernos del mundo no deben apostar a la inmunidad de rebaño y relajar medidas contra el coronavirus, como sugieren algunas voces.

“Dejar vía libre a un virus peligroso, del que no comprendemos todo, es simplemente contrario a la ética. No es una opción” OMS

12:57 I Confinamiento no es la única herramienta contra el Covid-19: OMS

David Nabarro, uno de los asesores especiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del Covid-19.

“El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo” David Nabarro

11:44 I Voluntarios vacunados con Spunik no han enfermado

El director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, Alexander Guíntsburg, aseguró que de las 2 mil personas voluntarias que recibieron las dos dosis de la vacuna experimental Sputnik V contra Covid-19, no hay ninguna contagiada con el nuevo coronavirus.

11 de octubre

20:49 I Confirman primer caso de coronavirus con influenza AH1N1 en México

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, confirmó que la Secretaría de Salud (SSa) ha identificado el primer caso de coronavirus con influenza AH1N1 en una paciente que se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Se trata de una mujer de 54 años que padecía enfermedades autoinmunes, tenía antecedentes de cáncer y obesidad, así como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) –considerados factores de riesgo- según reveló el propio José Luis Alomía durante la conferencia vespertina sobre la situación del coronavirus en México.

19:21 I Suma México 83 mil 781 muertes y más de 817 mil contagios

La Secretaría de Salud (SSa) informó que México llegó a las 83 mil 781 muertes por coronavirus Covid-19, luego de que en las últimas 24 horas fue notificada de 139 fallecimientos.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el director de Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, informó que en cuanto a casos confirmados, el acumulado es de 817 mil 503, con 3 mil 175 nuevos contagios.

reporte Covid-19 México 11 de octubre SDPnoticias

15:21 I Trump asegura que es inmune al coronavirus



El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró que ya es inmune al coronavirus Covid-19, y se dijo listo para enfrentar el último tramo de la campaña presidencial contra su adversario del Partido Demócrata, Joe Biden.

En entrevista con la cadena Fox News, Trump dijo este domingo 11 de octubre que sus médicos le han confirmado la inmunidad y que tampoco sería un agente infeccioso.

14:22 I Metro de CDMX reporta que 100% de los usuarios utilizan cubrebocas



El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a través de un conteo sistemático durante la primera semana de octubre, se registró que en el turno vespertino lo usuarios de 11 líneas alcanzaron el 100% del uso correcto de cubrebocas al interior de los vagones; y sólo la Línea A contabilizó 98%.

A través de un comunicado, el sistema Metro señaló que en el mismo turno, el 100% de los usuarios de las Líneas 5 y 9 mantuvieron colocados sus cubrebocas de manera correcta cubriendo completamente de la nariz a la barbilla.

13:02 I Coronavirus puede sobrevivir un mes en billetes: Estudio



Investigadores del Centro Australiano para la Preparación de Enfermedades realizaron un estudio donde revelaron que el coronavirus (Covid-19), puede sobrevivir en billetes de papel y plástico por un periodo de hasta 4 semanas, es decir, un mes.

El también conocido como SARS-CoV-2 tiene una capacidad de persistencia mucho mayor que el virus de la gripa, el cual se mantiene activo no más de 17 de días; esto en condiciones normales, donde la temperatura es mayor a los 20º C; pero menor a los 40º C.

11:47 I Kim Jong-un dice que “ni una sola persona” se contagió de coronavirus en Corea del Norte

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, aseguró este 10 de octubre que “está agradecido” porque “ni una sola persona” se contagió de coronavirus Covid-19, por "estar sanos, sin una sola víctima de este malicioso virus" en ese país y reconoció al ejército norcoreano que ayudó a prevenir la propagación del virus.

De acuerdo con medios internacionales, la anterior declaración sucedió durante su discurso que se produjo durante un desfile militar para celebrar el 75º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo, donde además de confirmar que no ha habido contagios en Corea del Norte, deseó que Corea del Sur se recupere pronto para que los ciudadanos de ambos países puedan “unir sus manos”.

08:37 I Rusia vuelve a superar contagios diarios de Covid-19



En las últimas 24 horas, Rusia volvió a superar el récord que tenía de contagios diarios de Covid-19: 13 mil 634, la mayor cifra de contagios desde la detección de los primeros casos en ese país en marzo pasado, de acuerdo con autoridades de salud en ese país. Los fallecimientos fueron 149 más.

07:36 I Aumentan 14 por ciento las muertes en niños por Covid-19



Los fallecimientos de menores de edad por la enfermedad de Covid-19 aumentaron al pasar de 252 a 287, de acuerdo con un análisis hecho por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Datos indican que hasta el pasado 8 de octubre de los 804 mil 488 casos positivos del nuevo coronavirus que se tenían registrados, 22 mil 907 son en niños y adolescentes; y de los 83 mil 096 fallecimientos, 287 fueron en este sector de la población.

10 de octubre

19:00 I Mueren 83 mil 642 en México por Covid-19

La semana epidemiológica número 39 en México cierra con 4 mil 762 muertes más por Covid-19, informaron autoridades de la Secretaría de Salud

Cifras coronavirus en MX SDPnoticias

18:31 I Madre científica muestra la realidad del aislamiento y el trabajo en casa

Gretchen Goldman es una madre y científica que realiza entrevistas para la CNN a altas horas de la noche, cuando todo el mundo duerme, pero para ella, el trabajo no ha terminado. Así sólo para ser lo más honesta posible con sus seguidores, compartió una foto que ya se ha hecho viral en Twitter.

En ella, la directora de Investigación del Centro para la Ciencia y la Democracia de Estados Unidos, muestra la realidad de las videollamadas: se le ve frente a una computadora que está encima de una silla, y a la vez, la silla está arriba de una mesa. La científica, por su parte, luce unas sandalias, un saco y un short. Cómoda para andar en su casa, claro.

Gretchen Goldman @GretchenTG / Twitter

15:55 I Donald Trump reaparece en público

Donald Trump reanudó este 10 de octubre su campaña rumbo a la elección presidencial del próximo 3 de noviembre, apareciendo en un balcón de la Casa Blanca ante cientos de simpatizantes que vitoreaban “cuatro años más”.

12:12 I México ya pagó anticipos para la vacuna

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que México ya cubrió el pago del anticipo para el mecanismo Covax, el cual permitirá al país acceder con millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus una vez que esté disponible para su distribución y aplicación.

En un comunicado, la SRE señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pagó casi 160 millones de dólares (unos 3 mil 380 millones de pesos, al tipo de cambio actual) a la Alianza Gavi para la Vacunación, instancia formada por la OMS, Unicef y decenas de países.

9 de octubre

19:19 I Aumentan estados que estarán en naranja del Semáforo de Alerta Covid-19

La Secretaría de Salud (SSa) del gobierno federal, presentó este viernes 9 de octubre, la actualización del Semáforo de Alerta Covid-19 que entrará en vigor a partir del próximo lunes 12.

Durante la conferencia de prensa de este día sobre el seguimiento del avance de la pandemia de coronavirus en el país, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés informó que en el mecanismo, se observó que 7 estados aumentaron su nivel de riesgo en la quincena que está concluyendo.

19:19 I Coronavirus en México: Más de 83 mil 500 muertes y 809 mil contagios



La Secretaría de Salud (SSa) informó que México llegó a las 83 mil 507 muertes por coronavirus Covid-19, luego de que en las últimas 24 horas se notificaron 411 nuevos decesos relacionados con la enfermedad.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el director de Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, informó que en cuanto a casos confirmados, el acumulado es de 809 mil 751, con 5 mil 263 nuevos contagios.

Reporte Covid-19 México 9 de octubre SDPnoticias

15:58 I Da positivo a coronavirus voluntario en ensayos de la vacuna de AstraZeneca

Un participante voluntario en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, en la cual trabajan AstraZeneca y la Universidad de Oxford, informó que dio positivo a la prueba diagnóstico para la detección de la enfermedad.

Por medio de su cuenta de Twitter, el hombre originario de España, Joan Pons Laplana, indicó que luego de cuatro meses de formar parte de los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 en la que trabajan la farmacéutica y la universidad británica, finalmente dio positivo a uno de los exámenes que se practicó.

14:01 I Banco Mundial prevé caída del 7.9% en Latinoamérica

El Banco Mundial (BM) prevé que la economía de Latinoamérica caerá 7.9 por ciento este 2020 por el impacto de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la región.

El organismo previó que la contracción se deba especialmente a una caída de la demanda externa, así como el colapso del turismo, en tanto que para 2021 que presentará un reflote un prometedor de 4 por ciento.

11:27 I CDMX se mantendrá en semáforo naranja

Claudia Sheinbaum confirmó que no habrá cambio en el semáforo del 12 al 18 de octubre de la CDMX.

No obstante reanudarán actividades los boliches, las casas de apuestas y los casinos al 30 por ciento de su capacidad. También se eliminaron filtros en la calle peatonal de Madero y los comercios en esa zona podrán reanudar actividades los domingos a partir del 18 de octubre.

11:15 I Aumentan suicidios en Japón

El número de suicidios ha ido a la alza en Japón desde el pasado mes de agosto a raíz del confinamiento provocado por el coronavirus, lo cual demuestra una afectación grave en la salud mental.

De acuerdo al Japan Times, el número de suicidios en el país nipón aumentó entre mujeres y niños; una alza de lo que podría estar sucediendo como consecuencia directa del desempleo masivo y al aislamiento social que ha provocado el Covid-19.

11:05 I Declaran estado de emergencia en Madrid

El gobierno Español declaró este 9 de octubre el estado de emergencia en Madrid debido al marcado incremento en los nuevo casos de coronavirus, medida que le arrebata a autoridades locales el control de los esfuerzos para contener la epidemia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio a conocer que se desplegarán 7 mil policías y guardias civiles en la región con el fin de restringir viajes por carretera y reducir los contagios de Covid-19, una medida que ya se estaba tomando en prácticamente todo el territorio de España pero que en la capital no tenían efecto dentudo al fallo de un tribunal.

10:17 I Rusia registrará segunda vacuna

Rusia se alista para registrar el próximo 15 de octubre una segunda vacuna contra el coronavirus, aseguraron a la agencia de noticias Reuters autoridades del Vector Institute de Siberia, instancia que desarrolla el fármaco.

Rusia ya había registrado el 11 de agosto pasado la vacuna Sputnik V, la primera a nivel mundial y que ya está siendo distribuida a varios países como parte de sus ensayos clínicos de tercera fase.

09:56 I China se incorpora a la alianza mundial COVAX

El gobierno de China, que ensaya cuatro vacunas experimentales contra el coronavirus Covid-19 en etapa 3 de pruebas clínicas, anunció este viernes 9 de octubre su incorporación a la alianza mundial para el acceso a la ansiada vacuna que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS), el protocolo conocido como Covax.

“Estamos dando este paso concreto para asegurar la distribución equitativa de vacunas, en especial a los países en desarrollo y esperamos que más países con capacidad también se unan y apoyen a Covax” China

08:23 I Cuba se abre al turismo

La mayor parte de Cuba se abriría al turismo internacional a partir de la próxima semana, tras superar el rebrote de coronavirus Covid-19 y avanzar hacia lo que se llama la "nueva normalidad".

Las autoridades determinaron que 13 provincias de la isla caribeña vivan la "nueva normalidad" con más flexibilidad, en la cual La Habana todavía queda afuera, y en la que prevén contar con la colaboración de los habitantes aunada a las medidas del gobierno.

07:11 I Bill Gates considera que tratamiento de Trump es el mejor

El fundador de Microsoft, Bill Gates, consideró que el tratamiento de anticuerpos que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la mejor forma de contrarrestar el coronavirus.

Gates además advirtió que va a ser necesaria una campaña de salud para promover que la mayor cantidad de gente acceda a vacunarse contra el Covid-19.

8 de octubre

19:07 I Supera México las 83 mil muertes y 804 mil contagios por Covid-19

La Secretaría de Salud (SSa) informó que México superó los 800 mil contagios acumulados de coronavirus Covid-19, luego de que en las últimas 24 horas fue notificada de 5 mil 300 nuevos casos de infección.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el director de Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, indicó que se tomo registro de 370 nuevas muertes relacionadas con la enfermedad de Covid-19, con que el total de los decesos en el país se ubica en 83 mil 96.

Reporte Covid-19 México 8 de octubre SDPnoticias

19:07 I Semáforo Alerta Covid-19 de CDMX no pasará de naranja a amarillo: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el Semáforo Epidemiológico de la capital vaya a pasar de naranja a amarillo en breve pese a que bajara el número de hospitalizaciones y casos positivos por coronavirus.

A través de su cuenta personal en Twitter, Claudia Sheinbaum, reportó que para este jueves 8 de septiembre, hubo una disminución del 9 por ciento en el número de camas ocupadas respecto a hace 20 días, pero la Secretaría de Salud (SSa) aún no ubica a la CDMX en color amarillo.

18:59 I Coronavirus puede causar daños en testículos y afectar fertilidad: Estudio



La enfermedad provocada por el nuevo coronavirus puede provocar daños a las células testiculares y por ende, afectaría la fertilidad masculina, afirma un nuevo estudio realizado por el Centro Médico de Sheba, en Israel.

La investigación también halló evidencias de que el Covid-19 provoca una disminución de hasta el 50 por ciento del volumen y capacidad de movimiento de los espermatozoides, efectos que durarían más de 30 días después de la infección.

18:30 I Revista médica critica manejo de coronavirus en Estados Unidos; llama a cambiar el liderazgo



En una medida que ha sido calificada como “sin precedentes, la revista médica New England Journal of Medicine, publicó ayer miércoles 7 de octubre un texto editorial en que se critica al gobierno de Donald Trump, por lo que se considera como un fracaso en el manejo de pandemia de coronavirus.

En la publicación que es firmada por todos los editores de la revista, además de condenar las acciones emprendidas para enfrentar al Covid-19, se llama a cambiar al actual liderazgo del país, mediante el voto.

14:55 I México baja al quinto sitio de nuevas muertes

Luego de que al inicio de la presente semana, México reportó un abrupto incremento de muertes debido a un ajuste en los métodos de registro de datos, el país comenzó a presentar una constante baja en cuanto a las cifras de nuevas muertes a causa del Covid-19, que lo hicieron pasar del primer sitio temporal, hasta el quinto lugar.

Lo anterior debido a que en las más recientes actualizaciones sanitarias de alrededor del mundo sobre el avance de la pandemia de coronavirus, hasta la tarde de este jueves 8 de octubre, se observa que Estados Unidos se coloca en el primer sitio de la medición, con 994.

13:42 I CDMX podría pasar a semáforo amarillo



La jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sugirió que la capital del país podría transitar a la fase amarilla en el Semáforo Alerta Covid-19 a partir del próximo 12 de octubre.

En conferencia de prensa, un reportero señaló a Claudia Sheinbaum que los indicadores sobre la pandemia, como hospitalización, posibilidad y nuevos contagios, apuntan a que la Ciudad de México ya podría estar en color amarillo.

12:32 I Dan clases presenciales en kínder de Cuautitlán

Kínder en Cuautitlán

Una escuela en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, está dando clases presenciales a nivel jardín de niños (kínder) pese a que la entidad todavía está en la fase naranja del Semáforo Alerta Covid-19.

Se trata del Centro de Educación Integral Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en la calle San Blas Dos, donde, de acuerdo con un reportaje de Multimedios, también se ofrecen talleres culturales y clases de regularización.

11:50 I El senador de Morena Alejandro Armenta da positivo

El senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta, informó que dio positivo a la prueba del coronavirus, Covid-19, por lo que permanecerá en confinamiento.

En su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República informó que se encuentra bien y que estará bajo tratamiento médico.

11:44 I Son asintomáticos en Reino Unido más del 80%



Un estudio realizado por investigadores de la University College de Londres, reveló que más del 80 por ciento de los infectados de coronavirus son asintomáticos, pues cuando se realizaron la prueba no presentaron síntomas asociados con el virus.

Para llegar a estas conclusiones, analizaron a 36 mil 61 personas que se sometieron a la encuesta de infección entre el periodo del 26 de abril y el 27 de junio del 2020, y estudiaron los datos recopilados por el organismo de estadísticas del Reino Unido y los de la Oficina de Estadísticas Nacionales que recogieron información de miles de hogares británicos durante la pandemia, para adentrarse a casos asintomáticos.

10:57 I Nueva Zelanda declara curado a último paciente Covid-19

Personal médico de Nueva Zelanda declaró libre de Covid-19 al último paciente que se contagió a través de un brote local.

El ministro de Salud, Chris Hipkins, dijo que esto es un “gran hito” porque, otra vez, lograron “aplastar” al nuevo coronavirus por los sistemas que han implementado para evitar que los contagios aumenten.

7 de octubre

20:56 I Trump dice que tratamiento Regeneron es "una cura" contra el Covid-19

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que el tratamiento experimental de anticuerpos Regeneron fue como una "cura" para él en su lucha contra el coronavirus Covid-19, por lo que aseguró que buscará una distribución gratuita del mismo.

En un video publicado en su cuenta de Twitter afuera de la Oficina Oval en la Casa Blanca, el mandatario estadoundiense dijo sentirse en un extraordinario estado de salud y agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante los casi 4 días que permaneció internado en el hospital militar Walter Reed.

20:28 I Multimillonarios se hicieron más ricos durante crisis de Covid-19



Los multimillonarios se hicieron aún más ricos durante la pandemia de coronavirus Covid-19 de acuerdo con un estudio de UBS y PwC.

El banco suizo y la consultora informaron que la riqueza colectiva del sector de multimillonarios aumentó en total a un 27 por ciento.

19:23 I Suma México 82 mil 726 muertes y más de 799 mil contagios por Covid-19

La Secretaría de Salud (SSa) informó que México llegó a las 82 mil 726 muertes por coronavirus Covid-19, luego de que en las últimas 24 horas se notificaron 378 nuevos decesos por la enfermedad.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el director de Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, informó que en cuanto casos confirmados, el acumulado es de 799 mil 188, con 4 mil 580 nuevos contagios.

Reporte Covid-19 México 7 de octubre SDPnoticias

18:08 I Doctora de 28 años murió por Covid-19; usó la misma mascarilla durante semanas

Una joven doctora de 28 años que en septiembre de este 2020 murió de coronavirus, usó la misma mascarilla N95 durante semanas o incluso meses, mientras trabajaba en un hospital de Houston, Estados Unidos, según contó su familia.

Adeline Fagan era residente de obstetricia y ginecología de segundo año, pero fue puesta en cuarentena luego de dar positivo a coronavirus. Permaneció en casa sólo unos días y después la condujeron a un hospital debido a que sus labios se habían puesto azules.

15:03 I Bancarrotas por crisis de Covid-19 serán inevitables: Agustín Carstens

Las bancarrotas derivadas de la crisis económica del coronavirus Covid-19 serán inevitables y esta debacle durará más, aseguró el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens.

Carstens explicó que pese a las medidas de los gobiernos las bancarrotas serán inevitables, por lo que el cambio en el entorno económico dará lugar a una reasignación de recursos, detalló.

14:56 I México baja al cuarto lugar de nuevas muertes

México bajó temporalmente al cuarto sitio de nuevas defunciones, al ser superado por India, Brasil y Estados Unidos

Tras haber registrado una abrupta alza de datos tanto de contagios como de muertes, debido a un ajuste en la metodología, México volvió a presentar cifras sobre el avance de la pandemia de Covid-19, acorde a las semanas previas

14:13 I Papa Francisco aparece sin cubrebocas en el Vaticano



Papa Francisco

Pese a que es una medida obligatoria para evitar la propagación del coronavirus, el Papa Francisco apareció sin cubrebocas en el Vaticano junto a sus colaboradores más cercanos y algunos miembros de la curia pontificia que emularon su comportamiento durante la audiencia general de este miércoles 7 de octubre.

21:29 I López-Gatell exhibe a periódicos que reportaron incremento en muertes por coronavirus



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, exhibió a 3 periódicos nacionales que en sus portadas de este martes 6 de octubre reportaron un incremento de 2 mil 789 muertes por coronavirus Covid-19.

En la conferencia vespertina del informe técnico diario, el subsecretario de Salud lamentó la falta de comprensión de los editores del diario El Universal, El Heraldo de México y Reforma, al advertir que pese a las explicaciones ofrecidas en la conferencia de prensa de ayer lunes 5 de octubre sobre el registro de 2 mil 789 nuevas muertes, en sus primeras planas de este martes consignaron un "día negro" o "más muertes" en las cifras de los informes diarios sobre el avance de la pandemia en territorio nacional.

20:21 I Crisis económica de coronavirus podría durar hasta 2025, pronostica CEPAL



La crisis económica del coronavirus Covid-19 podría extenderse hasta el 2025, pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El organismo explicó que el impacto de la pandemia será mayor de lo esperado, y la recuperación podría ser más lenta de lo anticipado.

"La crisis va a durar más de lo que se pensaba y va a haber efectos en el crecimiento, en el desempleo, la desigualdad y la pobreza que van a ser más largos de lo esperado"

Alicia Bárcena. Secretaria ejecutiva de la CEPAL.



20:19 I Afirma Donald Trump que coronavirus es menos letal que influenza



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su cuenta personal de Twitter que el coronavirus es menos letal que la influenza a un día que saliera del hospital tras haberse contagiado de la enfermedad infecciosa y regresara a la Casa Blanca para recuperarse.

En la publicación de la red social –que fue ocultada dado que infringe los lineamientos comunitarios por difundir información potencialmente perjudicial sobre el Covid-19- Donald Trump cuestiona si Estados Unidos será “cerrado” por la emergencia de la temporada de influenza.

“Mucha gente cada año e incluso con la vacuna, fallece. Hemos aprendido a vivir con ello, así como estamos aprendiendo a vivir con el coronavirus, en la mayoría de la población es incluso más letal” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos



17:41 I Reporta Salud 491 nuevas muertes y 4 mil 828 contagios en México

La Secretaría de Salud (SSa) informó que México superó las 82 ml muertes por coronavirus Covid-19, luego de que en las últimas 24 horas fue notificada de 491 nuevos decesos por la enfermedad.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el director de Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, informó que en cuanto casos confirmados, el acumulado se ubica en 794 mil 608, con 4 mil 828 nuevos contagios.

Reporte Covid-19 México 6 de octubre SDPnoticias

17:41 I Primeras vacunas no frenarían contagios de Covid-19: Expertos

El mundo confía que tras la salida de las primeras vacunas contra el coronavirus, todo volverá a la normalidad, pero eso todavía estará muy lejos de suceder, han concluido expertos que el fin de semana intervinieron en la conferencia de clausura del XLIV Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP).

Esto se debe, según los científicos, a que las primeras vacunas que se aplicarán estarían más enfocadas en la prevención de una enfermedad grave y de muertes, que en frenar la transmisión del Covid-19.

16:41 I Hacienda formalizará este viernes contratos de vacuna contra Covid-19; pagará adelantos



El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, anunció que este viernes 9 de octubre se pagarán adelantos para la obtención de los primeros lotes de la vacuna de Covid-19, así lo anunció durante su comparecencia ante el Senado de la República.

El titular de Hacienda recordó, como se ha señalado por parte de las autoridades, que será para el primer trimestre de 2021 cuando los mexicanos tengan acceso a la vacuna, lo que marcará el punto de salida de la crisis.

15:08 I Six Flags México anuncia reapertura

Six Flags México anunció que el 23 de octubre reabrirá sus puertas así como las medidas sanitarias que los visitantes deberán cumplir dentro del parque de diversiones, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.

14:46 I México sube al primer lugar de nuevas muertes

Luego de que la Secretaría de Salud (SSa) del gobierno de México informara que en adelante se aplicará un nuevo proceso de actualización de datos sobre el coronavirus, pues se contabilizarán las muertes y casos confirmados "por asociación" y "por dictaminación", el país saltó al primer sitio mundial de nuevas defunciones.

Durante la conferencia de prensa de ayer lunes 5 de octubre, las autoridades sanitarias reportaron una abrupta alza en las cifras de nuevos decesos por el ajuste en la metodología, pues se sumaron un total de 2 mil 789 fallecimientos a las estadísticas, con lo cual México se coloca de manera temporal en el primer sitio a nivel mundial del rubro.

14:04 I Raquel Buenrostro tiene coronavirus

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio positivo a coronavirus Covid-19.

Medios nacionales confirmaron el diagnóstico de la jefa del SAT. Este sería el motivo por el cual Buenrostro no participará en la reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Raquel Buenrostro

13:21 I Vacuna sí podría llegar al final del 2020, dice la OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este 6 de octubre que una vacuna contra el coronavirus podría estar lista antes del fin de este 2020.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el líder de la OMS afirmó a medios de comunicación que el mundo necesita de vacunas para acabar con la emergencia sanitaria por coronavirus, y ésta podría estar disponible en los próximos meses.

“Necesitaremos vacunas y hay esperanzas de que para fines de este año podamos tener una. Hay esperanza” Tedros Adhanom Ghebreyesus

09:44 I Boris Johnson dice que el distanciamiento social se terminará en 2021

El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, prevé que el distanciamiento social se termine en octubre pero de 2021 debido a la pandemia de Covid-19, a pesar de que anteriormente había dicho que tal vez se acabaría este mismo año.

De acuerdo con el medio británico Metro, Boris Johnson dijo a sus colegas que pensó que a finales de este 2020, los británicos ya se podrían reunir “cara a cara”, pero debido al aumento de casos en el país esto no podrá suceder.

07:09 I Países de Europa viven segunda ola de coronavirus

La segunda ola de coronavirus es ya una realidad en Europa, donde varios países han registrado en los últimos días cifras récord de nuevos casos justo conforme se acerca el invierno y las temperaturas van a la baja.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, Reino Unido reportó el pasado 3 de octubre 12 mil 872 nuevos casos de coronavirus, más del doble del promedio de los días anteriores.