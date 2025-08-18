A partir del día de mañana 19 de agosto 2025 estará vigente el Martes y Miércoles del Campo Soriana, que llega con las mejores ofertas en varios productos de diversos departamentos.
Como ya es costumbre, Soriana ofrece cada semana el Martes y Miércoles del Campo, con el fin de poner a precio especial artículos de las categorías de frutas y verduras, carnes y pescados.
De manera que desde el día de mañana 19 de agosto 2025 podrás encontrar una gran variedad de artículos perecederos en rebaja; te contamos cuáles son las mejores ofertas.
Estas son las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 19 de agosto 2025
Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana que habrá desde mañana 19 de agosto 2025, llegarán sin falta y como de costumbre para beneficio del bolsillo de las familias mexicanas.
Aunque hasta el momento no se conoce ninguno de los beneficios que estarán disponibles en las sucursales de la cadena de tiendas de autoservicio que opera en todo el país.
Pero puedes guardar la calma, debido a que en cuanto se liberen las primeras rebajas, descuentos y ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 19 de agosto 2025, acá mismo las vas a encontrar.
Encuentra ofertas en Soriana desde hoy
Previo al inicio de las ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 19 de agosto 2025, te podemos contar que ya hay diversos precios especiales, rebajas y demás beneficios en las tiendas:
- Papel higiénico Regio Luxury Almond Touch 32 rollos a 345 pesos
- Pañal Bbtips Sensitive talla 7 40 pañales a 249 pesos
- Aceite comestible Gran Tradición 800 ml a 32.10 pesos
- Galletas Gamesa Marías 850 g a 68.50 pesos
- Papel higiénico Regio Just-1 12 rollos a 225 pesos
- Detergente Ariel Poder y Cuidado en polvo 750 g a 35 pesos
- Cerveza clara Tecate Original 12 pack latas 355 ml a 175.50 pesos
- Jamón de pavo Virginia FUD 450 g a 88.90 pesos
- Atún Dolores en agua lata 255 g a 40.90 pesos
- Cereal Kellogg’s Choco Krispis original 540 g a 80.90 pesos
- Llanta Goodyear 185/65R15 Assurance 88T a 2,190 pesos
- Pasta dental Colgate Máxima Protección Anticaries 160 ml a 50.50 pesos
- Shampoo Head & Shoulders suave y manejable 650 ml a 150 pesos
- Pañal para bebé KleenBebé Comodisec talla extra jumbo 80 piezas a 419 pesos
- Pañal Chicolastic talla 5X grande 40 pañales a 175 pesos
- Detergente líquido 123 Color 4.65 lt a 161 pesos
- Leche Lala entera 1.5 lt a 53.50 pesos
- Salchicha de pavo Chimex 400 g a 23.50 pesos
- Leche evaporada Nestlé Carnation Clavel original 360 g a 27.90 pesos
- Pañales KleenBebé Suavelastic etapa 5 jumbo 40 piezas a 305 pesos
- Mini barritas Marinela de fresa 222 g a 34.90 pesos
- Cuaderno profesional Norma Madison cuadro 7 mm 100 hojas a 64.90 pesos
- Shampoo Head & Shoulders control caspa anti-comezón 650 ml a 154 pesos
- Llanta Goodyear 185/60R14 Assurance Maxlife 82H SL a 2,100 pesos
- Harina para hot cakes tradicional Gamesa 800 g a 37.03 pesos
- Refresco Sprite 600 ml a 19.50 pesos
- Chocolate en polvo Choco Milk 160 g a 33.50 pesos
- Refresco Coca-Cola Zero 600 ml a 17.50 pesos
- Cerveza oscura Indio 12 pack latas 355 ml a 189 pesos
- Llanta 235/75 R15 Classic Tornel a 2,690 pesos
- Jamón San Rafael pierna real 300 g a 108 pesos