La presidenta Claudia Sheinbaum quiere que Genaro Lozano se convierta en embajador de México en Italia y ya envió la petición a la Comisión Permanente del Congreso; te decimos quién es él.

Genaro Lozano comparecerá el próximo miércoles 19 de agosto ante las comisiones y posteriormente el dictamen de su nombramiento será discutido y votado por el pleno de la Comisión Permanente.

Pero ¿quién es Genaro Lozano? Te decimos todo lo que se sabe de la persona propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar el cargo de embajador de México en Italia.

¿Quién es Genaro Lozano? (Cortesía)

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Lozano es un comunicador, analista político, activista en derechos humanos y político mexicano con una amplia presencia en medios nacionales e internacionales.

¿Qué edad tiene Genaro Lozano?

Genaro Lozano tiene 50 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Genaro Lozano?

Dado que Genaro Lozano nació el 23 de diciembre, su signo zodiacal es Capricornio.

¿Genaro Lozano está casado?

Tras 23 años de noviazgo, Genaro Lozano se casó con su pareja Xavier en una ceremonia privada en la playa e inmediatamente cambió su estatus en X a “recién casado”.

¿Quién es Genaro Lozano? (Cortesía)

¿Genaro Lozano tiene hijos?

Según la información de dominio público, Genaro Lozano no tiene hijos.

¿Qué estudió Genaro Lozano?

Genaro Lozano es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York.

¿Cuál es la trayectoria de Genaro Lozano?

Genaro Lozano se desempeña como académico en la Universidad Iberoamericana y es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDMX) desde 2022 centrándose en temas de diversidad sexual.

Asimismo, Genaro Lozano ha consolidado una carrera en los medios como analista político y columnista, trabajando y colaborando en:

Televisa

Televisa Univisión

Reforma

The Washington Post

Americas Quarterly

Esquire Latinoamérica

El País

Foreign Affairs Latinoamérica

Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador de México en Italia. (Redes sociales)

Genaro Lozano podría ser embajador de México en Italia por propuesta de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Genaro Lozano para embajador de México en Italia, cargo diplomático que podrá desempeñar luego de que la Comisión Permanente ratifique la sugerencia.

El próximo miércoles 19 de agosto, Genaro Lozano comparecerá por la mañana ante las comisiones y, por la tarde, el dictamen será discutido y votado por el pleno de la Comisión Permanente.

Cabe mencionar que Genaro Lozano ya cuenta con el beneplácito del gobierno italiano y de aprobarse su nombramiento en el pleno de la Comisión Permanente, asumirá oficialmente la representación diplomática.