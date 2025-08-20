Durante una pelea, un policía mató a un motociclista en la colonia Jardín Balbuena, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX); un video captó el momento del asesinato.

Los hechos ocurrieron ayer 19 de agosto, luego de una revisión de rutina por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se realizó en la avenida Galindo y Villa, casi en la esquina con Fray Servando Teresa de Mier.

Fue en este punto donde Cristopher y Dionisio Huerta fueron interceptados al conducir una motocicleta sin placas, por lo que ambos iniciaron una pelea a golpes con los elementos de la policía, pero uno de los oficiales uso su arma de fuego y mató a uno de los conductores.

Policía mata a motociclista en colonia Jardín Balbuena (@c4jimenez / Tomada de X)

El caso en el que un policía de la SSC mató a un motociclista en la colonia Jardín Balbuena, fue captado en video por una persona que compartió este registro en redes sociales.

En la grabación se pudo observar la riña entre dos oficiales y dos motociclistas en diferentes puntos de la avenida Galindo y Villa; sin embargo, uno de los policías cayó al suelo durante el enfrentamiento, y momentos después uno de los conductores fue impactado en la cabeza por la detonación de un arma.

Dado lo anterior, la SSC informó en redes sociales que el policía que activó su arma en contra del conductor, fue detenido tras la pelea que se llevó a cabo entre los oficiales y los motociclistas que no portaban placas.

En este sentido, el policía quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal, en tanto que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza las indagatorias por este caso.