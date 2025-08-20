Tras ser acusado de infidelidad con Mayela Laguna de 40 años de edad, el periodista Gustavo Adolfo Infante advierte que no tiene miedo en vivo en Sale el Sol.

Pese a que el rumor de que Gustavo Adolfo Infante de 60 años de edad, había sido infiel con Mayela Laguna tiene meses, el periodista ya se defendió y no será solo con palabrería.

Gustavo Adolfo Infante aclara si fue infiel con Mayela Laguna en vivo en Sale el Sol

Con un testigo de por medio y supuestas conversaciones de WhatsApp que pronto se filtrarán, Gustavo Adolfo Infante fue señalado de infidelidad y la propia Mayela Laguna -su amante- lo confirmó.

Sin embargo, el periodista decidió dedicarle unos minutos al tema en vivo en Sale el Sol luego de que hasta Alfredo Adame de 67 años de edad, confirmara el romance.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante dejó claro que nunca ha sido infiel y menos con Mayela Laguna, asegurando que hay tres personas entrometidas en el rumores que están mintiendo:

Mayela Laguna

Alfredo Adame

Javier Ceriani de 54 años de edad

Si bien Gustavo Adolfo Infante no profundizó en el rumor de que le fue infiel a su esposa Verónica Cuevas, dejó claro que sí se quedó callado no fue por miedo ni cómo confirmación.

“Las acusaciones de tipo personal en mi contra por su puesto que son absoluta y totalmente falsas. Y si no he hablado no es porque tenga miedo, porque me de frío (...)”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán. (Agencia México)

¿Gustavo Adolfo Infante demandará? La acusación de infidelidad dará más de qué hablar

Gustavo Adolfo Infante negó totalmente haber sido infiel con Mayela Laguna como dijo con otras personas “con credibilidad nula”, dejando ver que se viene demanda.

A pesar de que el periodista de Sale el Sol no profundizó demasiado en el tema, explicó que si no había hablado del chisme fue porque “se está viendo desde otro punto”.

“Se está viendo el tema desde otro punto de vista. En el momento que estén las cuestiones listas y preparadas por supuesto que voy a hablar”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Agencia México)

Con estos argumentos, habría dejado ver que interpondrá una denuncia ante las autoridades por daño moral hecho por Mayela Laguna, Alfredo Adame y Javier Ceriani.

La información de la demanda también fue dicho por Verónica Gallardo, asegurando que su equipo legal está trabajando en ver cómo demandará a cada uno.