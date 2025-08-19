“¿El perro de Good Boy muere?” Esta búsqueda en Google aumentó tras el tráiler de la nueva película de terror.

Good Boy es la nueva película independiente de terror de Ben Leonberg, la cual ya está dando de qué hablar tras sus críticas positivas y la salida de su primer trailer.

Usuarios buscan en Google si el perro de Good Boy sobrevive

Good Boy es la nueva película de terror independiente, la cual de acuerdo a su tráiler y premisa, está narrada desde el punto de vista de un perro.

Es por eso que tras estrenarse su primer tráiler, la búsqueda a la pregunta de “¿El perro de Good Boy sobrevive?”, ha aumentado un 2000% en Google.

La pregunta de "¿El perro de Good Boy muere?" aumentó en Google (Google)

Pues al ser una película que está centrada en un perro, mucha gente ha dudado en ir al cine por temor de que algo le ocurra dentro de la película.

Pero ¿cuál es la respuesta a si el perro de Good Boy muere en la nueva película de terror? Los usuarios ya respondieron.

Póster oficial de Good Boy (2025) (@independentfilmco / Instagram)

¿El perro de Good Boy muere? Los usuarios que ya vieron la película de terror responden

Good Boy es la nueva película de terror independiente que está dando de qué hablar en redes sociales; especialmente porque es una cinta narrada desde el punto de vista de un perro.

Good Boy fue estrenada el Festival de Cine SXSW en marzo de 2025 y, posteriormente en el Festival de Cine Overlook.

Por lo que ya hay quienes lograron verla y han respondido a la incógnita sobre si el perro de Good Boy muere en la película de terror.

De acuerdo a los usuarios, el perro de Good Boy no muere y aseguran que nada le pasa; incluso alabaron la capacidad actoral del canino y recomendaron ampliamente ir a verla.

Se espera que la nueva película de terror se estrene en cines el próximo 3 de octubre, por lo que habrá que esperar para saber si es verdad que el perro de Good Boy no muere.

