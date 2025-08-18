Te contamos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que encontrarás desde mañana 19 de agosto 2025: toma nota de las rebajas en frutas, verduras y otros productos.

Semana a semana, las tiendas de autoservicio reconocidas por el slogan de ser las que “cuestan menos”, traen los precios más bajos del mercado en los departamentos de frutas y verduras, así como carnes.

Con el fin de que no te pierdas ninguno de los descuentos, acá mismo te decimos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que habrá a lo largo a partir de mañana 19 de agosto 2025.

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 19 de agosto 2025

Las ofertas Martimiércoles Chedraui 19 de agosto 2025 traerán como cada semana, una amplia variedad de beneficios que aplican en sus departamentos de productos comestibles perecederos.

Pero hasta este momento no se conocen ninguno de los precios especiales, rebajas, promociones, descuentos y demás beneficios que se activarán en las diversas sucursales de la cadena de supermercados.

Sin embargo, puedes tener toda la confianza de que a lo largo de hoy y mañana, te actualizaremos con las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 19 de agosto 2025.

Encuentra estas ofertas en Chedraui desde hoy

Poco antes de que iniciara el Martimiércoles 19 de agosto, en Chedraui ya hay distintas ofertas en los artículos de distintos departamentos, como el caso de las siguientes:

Bistec pulpa blanca de res kg a 189 pesos

Molida de res kg a 99 pesos

Molida fina de res 95-5 kg a 224 pesos

Milanesa pulpa negra de res kg a 257 pesos

Chambarete con hueso de res kg a 162 pesos

Carne para deshebrar de res kg a 219 pesos

Bistec pulpa negra de res kg a 249 pesos

Molida selecta de res kg a 218 pesos

Hígado Sukarne de res rebanado 500g a 34 pesos

Molida mixta res con cerdo kg a 192 pesos

Cecina especial pulpa negra de res kg a 298 pesos

Retazo con hueso para caldo de res kg a 127 pesos

Chambarete sin hueso de res kg a 199 pesos

Carne deshebrada Sukarne de res 300g a 109 pesos

Arrachera marinada ligera Sukarne de res 600g a 196 pesos

Pechuga sin hueso de pollo kg a 174 pesos

Milanesa de pollo kg a 198 pesos

Pechuga corte americano de pollo kg a 94.90 pesos

Pierna y muslo americano fresco de pollo kg a 37 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelado kg a 120 pesos

Pollo entero kg a 59 pesos

Muslo de pollo corte americano fresco kg a 54.90 pesos

Muslo fresco de pollo kg a 94 pesos

Pechuga de pollo con hueso light kg a 164 pesos

Pierna de pollo fresca kg a 54.90 pesos

Molida de pollo kg a 185 pesos

Alitas marinadas congeladas de pollo kg a 105 pesos

Muslo de pollo light kg a 106 pesos

Pollo entero Pilgrim’s kg a 59 pesos

Pechuga de pollo con hueso anatómico fresco kg a 135 pesos