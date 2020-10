Suspenden comparecencia de López-Gatell por "falta de condiciones"

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, determinó concluir la reunión debido a la falta de garantías para continuar los trabajos.

México. - La comparecencia que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell sostenía ante el pleno del Senado de la República, fue suspendida luego de que integrantes de bancadas de oposición, comenzaron a retirarse del salón.

Mientras el funcionario respondía a algunos de los señalamientos que legisladores de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) le hicieron, se tomó la decisión de dar por terminada la reunión, debido a que se consideró que no existían las condiciones necesarias para continuar con los trabajos.

Ante el retiro de los senadores que lograron reventar la sesión, el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero dio por concluida la comparecencia en la cual también participaba el titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza .

"Señor subsecretario. Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia" Miguel Ángel Navarro Quintero

Orgullo de satisfacer las expectativas de AMLO: López-Gatell

En su exposición previo a la suspensión de la comparecencia, el funcionario federal que se encarga de la estrategia nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus, respondió a las críticas de legisladores quienes lo increparon por satisfacer las expectativas del presidente de la República, ante lo cual el subsecretario dijo que él evidentemente trabaja para ello.

Así lo afirmó al señalar que las expectativas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no son perspectivas personales o las de un personaje con intenciones meramente políticas, sino que dijo, son expectativas de que buscan llevar bienestar a la población en condiciones más vulnerables.

"Sí (satisfago las expectativas del presidente) y con mucho orgullo, porque no son las expectativas de un hombre, de un dirigente político. Son las expectativas de un pueblo que estado históricamente dolido, negligido, violentado en todos su derechos" Hugo López-Gatell

López-Gatell señala que oposición sufre de "disonancia congnoscitiva"

De la misma forma, en su respuesta, López-Gatell quien acusó que existe una "minoría" que en la actualidad busca responsabilizar al gobierno encabezado por AMLO de las deficiencias del sistema de salud , indicó que ese grupo sufre de lo que definió como "disonancia cognoscitiva".