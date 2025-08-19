El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró en el 2023 una de las obras más importantes del país, sin embargo , no ha estado libre de accidentes . Entonces, ¿Cuántas veces se ha descarrilado el Tren Maya?

El último descarrilamiento conocido ocurrió el 19 de agosto de 2025, cuando el Tren Maya se salió de las vías en la estación Izamal del Tramo 3, en la ruta que va de Mérida a Cancún.

La preocupación por el enorme proyecto no tardó en llegar, pues con apenas dos años de operación y más de 500 mil millones de pesos invertidos, el Tren Maya suma ya tres accidentes hasta 2025:

25 de marzo de 2024: Estación Tixkokob, Yucatán

30 de enero de 2025: Estación Limones, Quintana Roo

19 de agosto de 2025: Estación Izamal, Yucatán

Estación Tixkokob: La primera vez que se descarriló el Tren Maya ocurrió el 25 de marzo de 2024

La lista de accidentes en los que se ha visto involucrado el Tren Maya inició la mañana del 25 de marzo de 2024, cuando un convoy se descarriló en la estación Tixkokob, en Yucatán.

En esa ocasión, la empresa del Tren Maya informó: “el cuarto vagón del tren D006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixkokob, Yucatán, sin registrar afectaciones humanas, ni materiales”.

Tren Maya se descarrilaTren Maya se descarrila (X: Azucena Uresti )

Estación Limones: La segunda vez que se descarriló el Tren Maya ocurrió el 30 de enero de 2025

Un tren de carga del Tren Maya se descarriló la madrugada del jueves 30 de enero de 2025, cerca de la estación Limones, en el estado de Quintana Roo.

Los reportes indicaron que la unidad transportaba toneladas de balast o cuando se descarriló y se volteó sobre su costado izquierdo.

De manera extraoficial se informó sobre una persona herida, además de señalar al peso del convoy como el responsable del accidente.

Tren Maya: Vagón de tren de carga se descarrila (@michelledom96 / Tomada de X)

Estación Izamal: La tercera vez que se descarriló el Tren Maya ocurrió el 19 de agosto de 2025

La tarde de este martes 19 de agosto de 2025, se reportó el descarrilamiento de un convoy del Tren Maya en la estación de Izamal, estado de Yucatán, dentro del Tramo 3.

Hasta la publicación de esta nota no se han confirmado sobre personas lesionadas. No obstante, los reportes oficiales indican que solo se registraron daños materiales.