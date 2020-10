Confinamiento no es la principal estrategia para combatir el Covid-19: OMS

Uno de los asesores especiales de la OMS dijo que los confinamientos solo sirven al inicio para reorganizar los recursos

México.- David Nabarro, uno de los asesores especiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia para controlar la propagación del Covid-19.

En entrevista para el diario inglés The Spectator, dijo que solo implementar esta medida aumentará la pobreza y las personas que ya viven en esta situación social, se agravará más.

“El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo” David Nabarro

El asesor para el coronavirus en Europa dijo que el impacto económico en los países pequeños que dependen del turismo y el aumento de los niveles de pobreza son dos con causas importantes para implementar confinamientos.

Como ejemplo, recordó lugares turísticos en el Caribe y en el Pacífico donde habitantes han sufrido un golpe económico debido a la cancelación masiva de los viajes.

El asesor dijo que el confinamiento se justifica para reorganizar los recursos cuando inicia una pandemia, pero si esta se mantiene, lo único que logrará es elevar los niveles de pobreza y desempleo.

El experto hizo referencia a las decenas de estudios que prevén que en próximos años aumenten el número de personas viviendo en la pobreza y desarrollo social.

Agregó que es muy posible que en 2021 se dupliquen los niveles de desnutrición infantil porque muchos niños no están recibiendo comidas y sus padres no pueden pagarlas, de acuerdo con The Spectator.

“Trabajen juntos y aprendan unos de otros. Pero recuerden, las cuarentenas solo tienen una consecuencia que nunca deben menospreciar, y es hacer que la gente pobre sea muchísimo más pobre” David Nabarro

Varios países en Europa, como España y Francia, están regresando al confinamiento luego de que se registraron segundas olas de la nueva enfermedad de Covid-19.