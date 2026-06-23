El lunes 22 de junio Morena abrió las inscripciones para los aspirantes a las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía rumbo a las elecciones 2027.
A este proceso se pueden inscribir militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes irán en alianza en los comicios de 17 entidades.
Durante el primer día de registros se presentaron los aspirantes de los estados de:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
Aquí te contamos quiénes son los aspirantes de Morena, PT y PVEM que se registraron el 22 de junio para cada entidad.
Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Aguascalientes
El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Aguascalientes 4 aspirantes.
Se trata de:
- Nora Ruvalcaba, senadora de Morena, fue candidata al gobierno de Aguascalientes en las elecciones de 2010, 2016 y 2022.
- Salma Luévano, ex diputada federal de Morena, la primera mujer trans y activista que se postuló a una alcaldía en la entidad.
- Genny López, diputada local del PVEM
- Ricardo Rodríguez, primer director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)
Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Baja California
El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Baja California 10 aspirantes.
- Joel Anselmo Jiménez Vega, militante de Morena que solicitó la invalidez del proceso interno de morena por las candidaturas de alcaldías y diputaciones locales en 2026
- Armando Ayala Robles, senador por Morena
- Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno de Baja California
- Jorge Ramos Hernandez, ex diputado del PVEM; acudió en compañía de los mandos de su partido en el estado para su registro
- Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana con Morena, de licencia de su cargo público desde el 21 de junio
- Fernando Jorge Castro Trenti; diputado federal con licencia de Morena desde el pasado 18 de junio
- Monserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana y exdiputada local por Morena; se afilió al PT el pasado 19 de junio
- Evangelina Moreno Guerra, diputada federal con licencia de Morena desde el 28 de abril
- Julieta Ramírez, diputada federal con licencia de Morena desde el 18 de junio
- Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ex delegado de programas sociales en el estado
Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Baja California Sur
El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Baja California 4 aspirantes.
- Christian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos por el PT; solicitó licencia del cargo a partir del 23 de junio y hasta el 12 de julio
- Manuel Cota Cárdenas, diputado federal por el PVEM con licencia desde el 29 de abril
- Saúl González Núñez, secretario general de Gobierno de Baja California Sur; el militante de Morena solicitó licencia de su cargo a partir del 22 de junio
- Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz por Morena, con licencia del cargo a partir del 22 de junio.
Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Campeche
El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Campeche 2 aspirantes.
- Gerardo Sánchez Sansores, militante del PT y sobrino de la actual gobernadora del estado
- Carlos Ucán Yam, diputado local de Campeche por Morena con licencia a partir del 22 de junio