El lunes 22 de junio Morena abrió las inscripciones para los aspirantes a las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía rumbo a las elecciones 2027.

A este proceso se pueden inscribir militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes irán en alianza en los comicios de 17 entidades.

Durante el primer día de registros se presentaron los aspirantes de los estados de:

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche

Aquí te contamos quiénes son los aspirantes de Morena, PT y PVEM que se registraron el 22 de junio para cada entidad.

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Aguascalientes

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Aguascalientes 4 aspirantes.

Se trata de:

  • Nora Ruvalcaba, senadora de Morena, fue candidata al gobierno de Aguascalientes en las elecciones de 2010, 2016 y 2022.
  • Salma Luévano, ex diputada federal de Morena, la primera mujer trans y activista que se postuló a una alcaldía en la entidad.
  • Genny López, diputada local del PVEM
  • Ricardo Rodríguez, primer director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Baja California

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Baja California 10 aspirantes.

  • Joel Anselmo Jiménez Vega, militante de Morena que solicitó la invalidez del proceso interno de morena por las candidaturas de alcaldías y diputaciones locales en 2026
  • Armando Ayala Robles, senador por Morena
  • Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno de Baja California
  • Jorge Ramos Hernandez, ex diputado del PVEM; acudió en compañía de los mandos de su partido en el estado para su registro
  • Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana con Morena, de licencia de su cargo público desde el 21 de junio
  • Fernando Jorge Castro Trenti; diputado federal con licencia de Morena desde el pasado 18 de junio
  • Monserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana y exdiputada local por Morena; se afilió al PT el pasado 19 de junio
  • Evangelina Moreno Guerra, diputada federal con licencia de Morena desde el 28 de abril
  • Julieta Ramírez, diputada federal con licencia de Morena desde el 18 de junio
  • Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ex delegado de programas sociales en el estado

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Baja California Sur

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Baja California 4 aspirantes.

  • Christian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos por el PT; solicitó licencia del cargo a partir del 23 de junio y hasta el 12 de julio
  • Manuel Cota Cárdenas, diputado federal por el PVEM con licencia desde el 29 de abril
  • Saúl González Núñez, secretario general de Gobierno de Baja California Sur; el militante de Morena solicitó licencia de su cargo a partir del 22 de junio
  • Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz por Morena, con licencia del cargo a partir del 22 de junio.

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Campeche

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Campeche 2 aspirantes.

  • Gerardo Sánchez Sansores, militante del PT y sobrino de la actual gobernadora del estado
  • Carlos Ucán Yam, diputado local de Campeche por Morena con licencia a partir del 22 de junio