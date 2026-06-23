El lunes 22 de junio Morena abrió las inscripciones para los aspirantes a las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía rumbo a las elecciones 2027.

A este proceso se pueden inscribir militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes irán en alianza en los comicios de 17 entidades.

Durante el primer día de registros se presentaron los aspirantes de los estados de:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Aquí te contamos quiénes son los aspirantes de Morena, PT y PVEM que se registraron el 22 de junio para cada entidad.

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Aguascalientes

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Aguascalientes 4 aspirantes.

Se trata de:

Nora Ruvalcaba, senadora de Morena, fue candidata al gobierno de Aguascalientes en las elecciones de 2010, 2016 y 2022.

Salma Luévano, ex diputada federal de Morena, la primera mujer trans y activista que se postuló a una alcaldía en la entidad.

Genny López, diputada local del PVEM

Ricardo Rodríguez, primer director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Baja California

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Baja California 10 aspirantes.

Joel Anselmo Jiménez Vega, militante de Morena que solicitó la invalidez del proceso interno de morena por las candidaturas de alcaldías y diputaciones locales en 2026

Armando Ayala Robles, senador por Morena

Alfredo Álvarez Cárdenas, ex secretario general de Gobierno de Baja California

Jorge Ramos Hernandez, ex diputado del PVEM; acudió en compañía de los mandos de su partido en el estado para su registro

Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana con Morena, de licencia de su cargo público desde el 21 de junio

Fernando Jorge Castro Trenti; diputado federal con licencia de Morena desde el pasado 18 de junio

Monserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana y exdiputada local por Morena; se afilió al PT el pasado 19 de junio

Evangelina Moreno Guerra, diputada federal con licencia de Morena desde el 28 de abril

Julieta Ramírez, diputada federal con licencia de Morena desde el 18 de junio

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ex delegado de programas sociales en el estado

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Baja California Sur

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Baja California 4 aspirantes.

Christian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos por el PT; solicitó licencia del cargo a partir del 23 de junio y hasta el 12 de julio

Manuel Cota Cárdenas, diputado federal por el PVEM con licencia desde el 29 de abril

Saúl González Núñez, secretario general de Gobierno de Baja California Sur; el militante de Morena solicitó licencia de su cargo a partir del 22 de junio

Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz por Morena, con licencia del cargo a partir del 22 de junio.

Lista de aspirantes de Morena, PT y PVEM para Campeche

El 22 de junio se registraron a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena en Campeche 2 aspirantes.