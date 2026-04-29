Conoce a Carlos Alberto Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados de 2024 a 2027.

Cuenta con una amplía trayectoria política y ahora se destapó como aspirante a gobernador de Zacatecas en las elecciones 2027.

¿Quién es Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM de 2024 a 2027?

Carlos Alberto Puente Salas nació el 16 de diciembre de 1971 en Zacatecas.

Carlos Alberto Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) (@carlospuentesalaszac / Instagram )

Es un político mexicano, miembro del Partido Verde Ecologista de México.

Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional, ocupando diversos puestos tanto en la administración pública federal y local, como en el ámbito legislativo.

¿Cuántos años tiene Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM de 2024 a 2027?

Carlos Alberto Puente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM de 2024 a 2027?

No hay información pública que indique si Carlos Alberto Puente se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM de 2024 a 2027?

Carlos Alberto Puente es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM de 2024 a 2027?

No hay información pública acerca de los hijos de Carlos Alberto Puente.

Carlos Alberto Puente, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) (@carlospuentesalaszac / Instagram )

¿Qué estudió Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM de 2024 a 2027?

Carlos Alberto Puente tiene una Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de que cuenta con otros estudios como:

Master en Gobierno y Fiscalización Pública en la Universidad de Salamanca.

Especialidad en Estrategias de Campañas Políticas por la George Washington University.

Seminario Político Electoral en Campañas Parlamentarias impartido por El Centro Interamericano de Gerencia Política.

Seminario Internacional “Encuestas y Democracia” impartido por la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública celebrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

¿En qué ha trabajado Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM de 2024 a 2027?

La trayectoria de Carlos Alberto Puente combina experiencia legislativa, dirección partidista y trabajo previo en medios de comunicación.

En 1998 inicia su carrera como Gerente de Estrategias y Desarrollo Político en TV Azteca, donde comienza su cercanía con el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Para 2001 es nombrado Director de Enlace Gubernamental en TV Azteca.

En 2006 llega por primera vez al Congreso como Diputado Federal, impulsado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Carlos Alberto Puente es Secretario de Turismo del estado de Zacatecas en 2010.

En el año 2010 fue el Coordinador de Campaña del Candidato a Gobernador de Zacatecas por el Partido Verde y fue candidato de representación proporcional a diputado local en Zacatecas.

En 2011 es nombrado Presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la Presidencia de la República se desempeñó como:

Director General de Enlace con Radiodifusoras, de 2003 a 2005.

Director de Enlace Ejecutivo con Medios, del año 2000 a 2001.

Carlos Alberto Puente fue electo Senador de la República de la LXII y LXIII Legislatura, por Zacatecas en 2012.

También se desempeñó como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En 2018 regresa como Diputado Federal, representando nuevamente al PVEM.

Dirigente Nacional / Vocero Nacional del Partido Verde Ecologista de México del 2015 al 2020.

Forma parte del Consejo Político Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde y Delegado Especial del CEN del Partido Verde en Chiapas.

Actualmente es Diputado Federal Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura (2024 - 2027).