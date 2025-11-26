Javier Lamarque Cano es una figura destacada en la política de Sonora, reconocido por su trayectoria en el servicio público, su papel en la transformación de Cajeme y su paso por distintos cargos dentro de la administración municipal y federal.

¿Quién es Javier Lamarque Cano?

Javier Lamarque Cano es el presidente municipal de Cajeme, cargo que ha desempeñado en distintos periodos: 1997-2000, 2021-2024 y actualmente en la administración 2024-2027.

Fue diputado federal por el distrito 6 de Sonora y comenzó su trayectoria pública en 1994 como regidor por el PRD en Cajeme.

En 2013 se unió a Morena.Además, se desempeñó como asesor del Jefe de Gobierno en la Ciudad de México durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Su administración es reconocida por impulsar estrategias de seguridad y fortalecer la gestión pública con un enfoque social.

¿Qué edad tiene Javier Lamarque Cano?

Javier Lamarque Cano nació el 1 de agosto de 1953 en Ciudad Obregón, Sonora, por lo que en 2025 tiene 72 años de edad.

¿Javier Lamarque Cano tiene esposa?

Sí. Javier Lamarque Cano está casado con Martha Patricia Patiño Fierro, presidenta voluntaria del DIF Cajeme y rectora de la Universidad Estatal de Sonora (UES). Ha sido reconocida con la Presea al Poderío de las Mujeres Sonorenses 2025 otorgada por el Congreso del Estado.

¿Qué signo zodiacal es Javier Lamarque Cano?

Javier Lamarque Cano es Leo, signo correspondiente a quienes nacen entre el 23 de julio y el 22 de agosto, conocido por su liderazgo y carisma.

¿Javier Lamarque Cano tiene hijos?

Tiene un hijastro, Plutarco Sánchez Patiño, quien es representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Sonora y candidato a Consejero Estatal de Morena. Su participación en espacios políticos ha sido mencionada como parte del entorno cercano del alcalde.

¿Qué estudió Javier Lamarque Cano?

Javier Lamarque Cano estudió la Licenciatura en Sociología en la Universidad de Sonora. También ha cursado seminarios, congresos y diplomados relacionados con problemáticas sociales, desarrollo, planeación estratégica y economía. Ha sido profesor universitario y ha colaborado en diversos proyectos académicos y sociales.

¿En qué ha trabajado Javier Lamarque Cano?

Javier Lamarque Cano cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, académico y social. Ha trabajado como: