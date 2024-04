María Dolores del Río, quien es candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, dijo que “sufre de alergia por el pueblo” durante un mitin de campaña.

Esto sucedió en su arranque de campaña como alcaldesa de Hermosillo, Sonora, en las elecciones 2024, el pasado jueves 25 de abril de 2024.

Pero, ¿quién es María Dolores del Río, candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo que dijo que “sufre alergia por el pueblo” en lugar de decir que por el polvo? Te decimos todo lo que se sabe sobre ella.

María Dolores del Río Sánchez es licenciada en Comunicación y la actual candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, Sonora, en las elecciones 2024.

Sin embargo, cabe destacar que de 2003 a 2006, la comunicadora fue electa como alcaldesa de la capital de Sonora, aunque en aquella ocasión contendió con el Partido Acción Nacional (PAN), en el cual militó varios años.

Cuando fue alcaldesa de Hermosillo, la ciudad ganó el premio de Nacional de Transparencia y fue reconocida de manera nacional e internacional por sus programas de participación ciudadana. Sin embargo, se le criticaron mucho sus medidas implementadas para el racionamiento del agua.

La actual candidata de Morena militó en PAN y en Movimiento Ciudadano, aunque en 2020 dejó su afiliación partidista y se sumó a la campaña del candidato a la gubernatura Alfonso Durazo Montaño, donde se desempeñó como coordinadora de campaña.

María Dolores del Río nació el 10 de octubre de 1960 en Hermosillo, Sonora, por lo que al cierre de esta nota, tiene 63 años de edad.

María Dolores del Río, candidata de Morena que dijo que “sufre alergia por el pueblo” mantiene su vida privada con bajo perfil, por lo que se desconoce si tiene esposo o se encuentra en alguna relación sentimental con otra persona.

Como ya mencionamos anteriormente, se desconocen detalles sobre la vida privada de la candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, por lo que tampoco se sabe si tiene hijos ni cuántos son.

María Dolores del río estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de 1978-1982.

En el ámbito educativo, la candidata de Morena que dijo que “sufre alergia por el pueblo” también ha sido docente en las Universidades Noroeste y Kino, de Sonora, de 1985 a 1991.

María Dolores del Río cuenta con una larga trayectoria profesional, tanto en medios de comunicación como en el servicio de administración pública.

De 1982 a 1985, la candidata de Morena se desempeñó como fundadora de Radio Sonora. Productora, conductora y guionista de radio y de canal 4 Televicentro.

Entre 1991 y 1997, fue fundadora y directora de la editorial Equilibrio Editores y de la revista Palabra de Mujer. Posteriormente, de 1994 a 1996, fue articulista en la sección cultural Perfiles del periódico El Imparcial.

De 1995 a 1997, María Dolores del Río fue miembro del consejo consultivo de Coparmex, así como fundadora de la Comisión de Mujeres Empresarias del Centro Empresarial del Norte de Sonora.

Ha sido conferencista y organizadora en eventos nacionales y estatales de mujeres, con los temas Liderazgo de Mujeres y Las Mujeres en los Medios de Comunicación.

Asimismo, María Dolores del Río es miembro fundador de la Red Nacional de Periodistas, autora de la novela Una Lápida para Victoria y del ensayo político Soñar que se puede.

También se ha desempeñado como columnista, conductora de televisión, directora general de comunicación social de Hermosillo y directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo.

En el PAN, María Dolores del Río fungió como consejera Nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y estatal de Sonora, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Estatal, presidenta municipal de Hermosillo del 2003 al 2006, diputada local y posteriormente diputada federal.

El 29 de enero de 2024, María Dolores del Río renunció al cargo de Secretaria de Seguridad Pública para ser candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo.

Como parte de las propuestas de campaña de María Dolores del Río como candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, busca implementar 6 pilares “para la transformación” del municipio y son:

Sin embargo, también se ha caracterizado por defender los derechos de las mujeres.

María Dolores del Río, quien es candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, dijo que “sufre de alergia por el pueblo” durante un mitin el pasado jueves 25 de abril de 2024.

Esto sucedió en su arranque de campaña como alcaldesa de Hermosillo, Sonora, en las elecciones 2024, el cual se llevó a cabo en Café Combate.

Fue aquí que María Dolores del Río tuvo un desliz y se equivocó al decir “polvo” en lugar de “pueblo”,

Cada vez que dicen presidenta me dan tiempo de tomar agua y de que la voz… no se me vaya a cerrar la garganta. Yo, como muchos hermosillenses, sufro alergia por el pueblo… digo, por el polvo.

María Dolores del Río, candidata de Morena