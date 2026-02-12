Verónica del Carmen Díaz Robles es una política mexicana, pieza fundamental del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Zacatecas.

Actualmente, se desempeña como Senadora de la República para el periodo 2024-2030, cargo que obtuvo tras una sólida gestión en la administración pública federal y estatal.

Su perfil ha sido clave para la implementación de la Cuarta Transformación en la entidad, manteniendo una estrecha colaboración con la estructura política que encabeza el gobernador David Monreal Ávila.

¿Quién es Verónica Díaz Robles?

Verónica Díaz Robles inició su camino en la gestión pública entre 2008 y 2010 como gestora en el ayuntamiento de Fresnillo, bajo la presidencia de David Monreal Ávila. Su capacidad operativa la llevó posteriormente al Senado de la República, donde fungió como directora de Difusión Interna hasta 2018.

En las elecciones de ese mismo año, fue electa diputada local para la LXIII Legislatura del Congreso de Zacatecas; sin embargo, solicitó licencia para asumir la titularidad de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar. En este puesto, Verónica Díaz Robles coordinó los apoyos sociales en todo el estado hasta 2023, consolidando su liderazgo territorial.

Finalmente, en 2024, fue electa senadora por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” junto a Saúl Monreal Ávila, obteniendo el 46.49% de los votos.

¿Qué edad tiene Verónica Díaz Robles?

Verónica Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas; actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Verónica Díaz Robles?

En el ámbito personal, Verónica Díaz Robles estuvo casada con Luis Enrique Monreal, quien es hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Díaz Robles?

Al haber nacido el 23 de septiembre, Verónica Díaz Robles es Libra, signo de aire se caracteriza por la búsqueda constante del equilibrio y la diplomacia.

¿Verónica Díaz Robles tiene hijos?

La senadora ha optado por mantener un perfil privado respecto a su entorno familiar más cercano, por lo que no se cuenta con información pública detallada sobre sus hijos.

¿Qué estudió Verónica Díaz Robles?

Verónica Díaz Robles es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF).

¿En qué ha trabajado Verónica Díaz Robles?

La trayectoria de Verónica Díaz Robles refleja un ascenso constante dentro de los cuadros de Morena en Zacatecas: