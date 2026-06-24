Gricelda Valencia de la Mora es una política y pedagoga mexicana, reconocida como una de las fundadoras del partido Morena en el estado de Colima.

La diputada federal por Morena formalizó su registro en el proceso interno para la definición de quien encabezará la candidatura a la gubernatura de Colima en las elecciones 2027.

¿Quién es Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima?

Gricelda Valencia de la Mora es una política mexicana, fundadora y miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Colima.

Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima (@griceldavalenciadelamora / Instagram )

Actualmente, se desempeña como diputada federal por el Distrito 2 de Colima para la LXVI Legislatura, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2024 tras ganar la elección con el 58% de los votos.

Gricelda Valencia de la Mora nació el 27 de diciembre de 1963 y cuenta con más de 12 años activa en la vida pública.

¿Cuántos años tiene Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima?

Gricelda Valencia de la Mora tiene 62 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima?

Gricelda Valencia de la Mora ha mantenido su vida privada alejada del ojo público por lo que se desconoce si se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima?

Gricelda Valencia de la Mora es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima?

A través de sus redes sociales, Gricelda Valencia de la Mora compartió que tiene tres hijos.

Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima (@griceldavalenciadelamora / Instagram )

¿Qué estudió Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima?

Gricelda Valencia de la Mora es licenciada en Pedagogía por la Universidad Multitécnica Profesional de Colima.

¿En qué ha trabajado Gricelda Valencia de la Mora, militante de Morena por Colima?

Gricelda Valencia de la Mora se ha desempeñado como docente de telebachillerato, durante su trayectoria se ha desempeñado en los siguientes puestos:

Fundación de Morena: Participó activamente en la creación del partido en Colima, organizando comités y conferencias desde 2010 para el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.

Candidaturas iniciales: En 2012, fue candidata a senadora por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), quedando en tercer lugar en los comicios.

Cargos partidistas: Entre 2012 y 2018, ocupó diversos cargos dentro de Morena, incluyendo consejera estatal y nacional, así como secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal en Colima. También fungió como enlace federal del Distrito 02.

Senado de la República (2018-2024): Representó a Colima durante las legislaturas LXIV y LXV. En este periodo, destacó como presidenta de la Comisión de Seguridad Social y fue integrante de otras comisiones como Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, y Relaciones Exteriores (América del Norte).

Delegada Política: Entre 2020 y 2021, fue designada delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Michoacán para el proceso electoral de ese estado.

Gricelda Valencia de la Mora también enfrentó una polémica cuando en enero del 2020, el dirigente estatal de Morena en Colima la acusó de engañar a simpatizantes para asistir a asambleas de “Fuerza Social por México”.

Valencia negó las acusaciones, afirmando que no hubo pruebas en su contra y que denunciaría al dirigente ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.