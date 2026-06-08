Evangelina Moreno Guerra, diputada federal con licencia por Baja California, manifestó su deseo de ser la candidata de Morena para contender por la gubernatura de esta entidad en las elecciones 2027.

En entrevista con López-Dóriga, Evangelina Moreno se dijo preparada para estar frente a Baja California y señaló que debe existir un “piso parejo” para todos los aspirantes de Morena que buscan el cargo.

“Debe de haber piso parejo y pienso que sí hay condiciones para que tengamos piso parejo”. Evangelina Moreno

Evangelina Moreno aspira a gubernatura en Baja California y pide piso parejo en Morena

Tras solicitar licencia en la Cámara de Diputados, Evangelina Moreno expresó su deseo por la gubernatura en Baja California con Morena, sin embargo, no es la única aspirante para el cargo.

Evangelina Moreno apira a gubernatura de Baja California. (Evangelina Moreno Guerra)

Evangelina Moreno reveló que hay al menos ocho personas en Baja California aspiran a ser el coordinador estatal en defensa de la 4T, pues este se convertirá en el candidato de Morena para la gubernatura.

Respecto a las aspiraciones de sus compañeros de Morena, Evangelina Moreno destacó que son “legítimas” y espera que haya “piso parejo” para todos los que contiendan por la candidatura.

Durante la entrevista, Evangelina Moreno destacó sus 20 años de labor en asociaciones civiles y su experiencia legislativa, trayectoria que le ayudaría a ganar en las encuestas internas.

Ante la situación de inseguridad en Baja California, Moreno propone llevar al estado una cultura de paz y una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, apoyándose en expertos en la materia.

Sobre si Sheunbaum tendrá parte en la decisión de quién será el candidato de Morena para la gubernatura de Baja California en 2027, Evangelina Moreno dijo que esto es muy probable.