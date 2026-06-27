Tere Guerra Ochoa es diputada local con licencia, electa por Morena en Sinaloa, doctora y activista social, dedicada al feminismo con más cuatro décadas de defensa.

La tarde del sábado 27 de junio, acorde con lo establecido en el proceso interno, Tere Guerra Ochoa se registró para ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Sinaloa.

¿Quién es Tere Guerra Ochoa? Diputada con licencia de Sinaloa

María Teresa Guerra Ochoa es abogada, doctora en Derecho y activista social, feminista y defensora de trabajadores y los derechos humanos, así como diputada de Sinaloa.

Es una feminista reconocida en Sinaloa, por tener más de cuatro décadas en la lucha de las mujeres, por la igualdad, la inclusión y la justicia social, apoyando a comunidades migrantes e indígenas.

¿Quién es Tere Guerra Ochoa?

Su carrera está marcada por su compromiso con la justicia social, la igualdad de género y la defensa de los derechos de mujeres y trabajadores, así como comunidades migrantes e indígenas.

¿Qué edad tiene Tere Guerra Ochoa?

Nacida en 1958 en Culiacán, Sinaloa, Tere Guerra Ochoa tiene 67 años.

¿Quién es la pareja de Tere Guerra Ochoa?

Está casada con el doctor Roberto Avendaño Palazuelos desde hace 39 años.

¿Tere Guerra Ochoa tiene hijos?

Tere Guerra Ochoa es madre del guitarrista clásico Alan Noé Avendaño Guerra y del periodista Axel Avendaño Guerra.

¿Quién es Tere Guerra Ochoa?

¿Qué estudió Tere Guerra Ochoa?

Tere Guerra Ochoa es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa, y maestra en la misma materia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y un doctorado igualmente en Derecho por la UNAM, título que obtuvo con la tesis: “La contratación colectiva de trabajo en México”.

¿En qué ha trabajado Tere Guerra Ochoa?

Actualmente, Tere Guerra Ochoa es diputada con licencia del Congreso de Sinaloa además de 2021 a 2024, fungió como Secretaria de las Mujeres del Estado.

En la trayectoria de Tere Guerra Ochoa también resalta:

Diputada de Sinaloa de 1998 a 2001

Abogada litigante con experiencia en materia laboral, derecho social y amparo

Profesora y tutora en el Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Investigadora Nacional en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

En cuanto a su compromiso social, Tere Guerra Ochoa es fundadora del Frente Cívico Sinaloense y de organizaciones promotoras de los derechos humanos de las mujeres.

Así como de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa A.C. y del Comité Promotor por los Derechos de la Mujer en 1998.

Tere Guerra Ochoa también es impulsora de creación del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJERES) y de la alerta de Violencia de Género en el estado.