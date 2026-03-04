Gerardo Vargas es un empresario y político mexicano con una larga trayectoria en administración pública y representación popular. Sigue leyendo para conocer más sobre quién es y qué ha hecho en su carrera.

¿Quién es Gerardo Vargas Landeros?

Gerardo Octavio Vargas Landeros es un político mexicano que fue diputado federal en la LX Legislatura del Congreso de la Unión. Asimismo, se ha desempeñado como secretario de gobierno de Sinaloa. Entre sus últimos cargos, fue electo presidente nacional adjunto de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) para el periodo 2025-2026.

¿Qué edad tiene Gerardo Vargas Landeros?

Gerardo Vargas nació el 21 de octubre de 1962, por lo que actualmente tiene 63 años.

¿Gerardo Vargas Landeros tiene esposa?

Sí, Vargas Landeros está casado con Mónica Torres.

Gerardo Vargas Landeros, empresario y político mexicano (Ig: @gerardovargaslanderos)

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Vargas Landeros?

Al haber nacido el 21 de octubre, Gerardo Vargas es Libra, signo que se caracteriza por ser sociable, refinado y diplomático.

¿Gerardo Vargas Landeros tiene hijos?

Sí, Gerardo Vargas tiene tres hijos junto a su esposa Mónica Torres.

¿Qué estudió Gerardo Vargas Landeros?

Gerardo Vargas tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado Gerardo Vargas Landeros?

Gerardo Vargas cuenta con una amplia trayectoria de más de tres décadas, destacando cargos como: