Carlos Torres Piña es un político michoacano con una larga trayectoria en cargos públicos y partidistas. El 27 de julio de 2025, el Congreso del Estado aprobó su nombramiento como Fiscal General con 39 votos a favor y una abstención, tras la renuncia de Adrián López Solís.

¿Quién es Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña se desempeñó como secretario de Gobierno de Michoacán durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, cargo que ocupó en dos periodos: del 1 de octubre de 2021 al 4 de octubre de 2023 y nuevamente del 1 de octubre de 2023 al 27 de julio de 2025.

Es militante de Morena desde 2019; antes formó parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fue consejero estatal y nacional, así como secretario de Asuntos Electorales; de Organización, Planeación y Desarrollo Institucional; y de Cultura Indígena y Derechos Humanos. También fue presidente del comité estatal del PRD en Michoacán.

Su nombramiento como Fiscal General de Michoacán en 2025 generó cuestionamientos debido a su perfil predominantemente político. Aun así, Carlos Torres Piña aseguró que trabajará en coordinación con las instituciones de seguridad y enfocará sus esfuerzos en la atención a víctimas.

Entre sus principales retos están la presencia de grupos delictivos en la entidad y la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Qué edad tiene Carlos Torres Piña?

En 2025, Carlos Torres Piña tiene 46 años de edad, pues nació el 1 de marzo de 1979.

¿Carlos Torres Piña tiene esposa?

Sí. Carlos Torres Piña está casado con Melissa González, con quien ha compartido públicamente algunos momentos familiares en redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña es Piscis, signo zodiacal que abarca del 19 de febrero al 20 de marzo.

¿Carlos Torres Piña tiene hijos?

Según redes sociales, Carlos Torres Piña tiene dos hijos con su esposa, Melissa González. Aunque ha mostrado imágenes familiares en ocasiones, la información detallada sobre ellos no es pública.

¿Qué estudió Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña estudió la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

A lo largo de su carrera ha complementado su preparación con diplomados en Derecho Electoral, Derecho Administrativo Sancionador Electoral, Amparo y Estudios Electorales, lo que fortaleció su perfil en temas jurídicos y de institucionalidad democrática.

¿En qué ha trabajado Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña ha desarrollado una amplia trayectoria en la política y el servicio público en Michoacán, ocupando cargos internos en partidos, posiciones legislativas y responsabilidades administrativas.