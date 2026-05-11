Jesús Elizondo Salazar es diputado local de Nuevo León por el partido Morena. Además de su carrera política, ha destacado como consultor y estratega digital en campañas nacionales e internacionales.

Pese a su corta edad, el legislador ha construido una trayectoria dentro de la comunicación política y la participación juvenil, lo que incluso le valió un reconocimiento internacional con el Victory Award en la categoría de Joven Líder en Washington D.C.

¿Quién es Jesús Elizondo Salazar?

Jesús Elizondo Salazar es un político, consultor y estratega digital mexicano que actualmente se desempeña como diputado local del Distrito 13 en Nuevo León.

Antes de llegar al Congreso local, participó en proyectos de comunicación política enfocados principalmente en audiencias jóvenes y estrategias digitales para campañas electorales.

De acuerdo con distintos perfiles públicos, ha colaborado en campañas presidenciales y proyectos políticos en países como España, Argentina, Estados Unidos, Kenia, Guatemala y Bolivia.

Entre las principales propuestas impulsadas durante su etapa legislativa destacan temas relacionados con programas sociales para grupos vulnerables, mejoras al transporte público y el uso de nuevas tecnologías en materia de seguridad.

Jesús Elizondo Salazar, diputado local de Nuevo León. (@JesusElizondoSalazar/FB )

¿Qué edad tiene Jesús Elizondo Salazar?

Jesús Elizondo Salazar nació el 14 de noviembre de 1997, por lo que actualmente tiene 28 años de edad.

¿Jesús Elizondo Salazar tiene esposa?

Jesús Elizondo Salazar comparte ocasionalmente fotografías familiares y personales en redes sociales; sin embargo, no existe información pública confirmada sobre una esposa o pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Elizondo Salazar?

Jesús Elizondo Salazar nació el 14 de noviembre, por lo que su signo zodiacal es Escorpio.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser asociadas con características como determinación, intensidad, disciplina y capacidad de liderazgo.

¿Jesús Elizondo Salazar tiene hijos?

Hasta el momento no hay información pública confirmada sobre si Jesús Elizondo Salazar tiene hijos.

¿Qué estudió Jesús Elizondo Salazar?

Jesús Elizondo Salazar estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Monterrey.

Además, cuenta con estudios de posgrado y especializaciones internacionales:

Maestría en Asuntos Públicos Internacionales por la Universidad de Hong Kong

Maestría en Ciencia y Seguridad Internacional por King’s College London

¿En qué ha trabajado Jesús Elizondo Salazar?

Jesús Elizondo Salazar ha desarrollado su trayectoria en áreas relacionadas con la política, estrategia digital y participación juvenil.

Entre los principales cargos y proyectos en los que ha participado destacan: