Rogelio Ortega es un político mexicano, reconocido por haber sido gobernador de Guerrero entre 2014 y 2015. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida, continúa leyendo.

¿Quién es Rogelio Ortega?

Rogelio Ortega Martínez es un sociólogo y académico mexicano; su trayectoria se ha desarrollado gran parte en el ámbito universitario como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Guerrero, institución donde también ocupó cargos administrativos. En 2014 fue designado gobernador interino de Guerrero por el Congreso estatal, tras la renuncia de Ángel Aguirre en medio de la crisis por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

¿Qué edad tiene Rogelio Ortega?

Rogelio Ortega nació el 26 de julio de 1955 en Taxco de Alarcón, por lo que actualmente tiene 70 años.

¿Rogelio Ortega tiene esposa?

Sí, Rogelio Ortega está casado con Rosa Icela Ojeda Rivera.

¿Qué signo zodiacal es Rogelio Ortega?

Al haber nacido el 26 de julio, Ortega Martínez es Leo, signo que se caracteriza por ser energético, entusiasta y apasionado.

¿Rogelio Ortega tiene hijos?

Sí, Rogelio Ortega y Rosa Icela tienen al menos dos hijas: Marxitania y Fernanda Ortega Flores.

¿Qué estudió Rogelio Ortega?

Ortega tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Guerrero, además de una especialidad en Historia en la Escuela Normal Superior, una maestría en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Rogelio Ortega?

A lo largo de su trayectoria, Rogelio Ortega se ha desempeñado principalmente en el ámbito académico y político, destacando cargos como: