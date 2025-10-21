Fabiola Alanís Sámano es una politóloga, economista, docente y escritora mexicana. Desde el 30 de julio de 2020 se desempeñó como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Actualmente funge como coordinadora de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán y como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

¿Quién es Fabiola Alanís Sámano?

Fabiola Alanís Sámano es diputada local en la 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Es una reconocida politóloga, economista, feminista, docente y escritora mexicana.

Desde 2024 encabeza la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local.

¿Qué edad tiene Fabiola Alanís Sámano?

Fabiola Alanís Sámano nació el 13 de febrero de 1965 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Fabiola Alanís Sámano tiene esposo?

Fabiola Alanís Sámano está casada con Rogelio Sosa Pulido, reconocido como uno de los principales ideólogos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán y activista del partido Morena.

¿Qué signo zodiacal es Fabiola Alanís Sámano?

Fabiola Alanís Sámano nació bajo el signo Acuario, un signo de aire asociado con la innovación, el pensamiento progresista y la defensa de causas sociales.

¿Fabiola Alanís Sámano tiene hijos?

Fabiola Alanís Sámano y Rogelio Sosa son padres de Sergio Sosa Alanís, quien ha ocupado cargos en la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, y de Tamara Sosa Alanís, doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, quien ha sido asesora del Congreso del Estado de Michoacán y se ha desempeñado como periodista.

¿Qué estudió Fabiola Alanís Sámano?

Fabiola Alanís Sámano es licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Además, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Laval de Quebec, Canadá, y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Complementó su formación con diplomados en Género y Cuidados en Uruguay, así como en Cooperativismo Agrario en Cuba y Bulgaria.

¿En qué ha trabajado Fabiola Alanís Sámano?

A lo largo de su trayectoria, Fabiola Alanís Sámano ha ocupado diversos cargos en los ámbitos político, académico y social. Entre los más destacados se encuentran: