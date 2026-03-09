Christian Agúndez es un político mexicano originario de Baja California Sur, vinculado a la coalición de partidos de la llamada Cuarta Transformación. Continúa leyendo para conocer más sobre su perfil personal, formación y trayectoria.

¿Quién es Christian Agúndez Gómez?

Christian Agúndez Gómez es un político y arquitecto mexicano que ha tenido varios cargos en la administración pública y cargos en representación popular en Baja California Sur. Es reconocido por ser diputado local y el presidente municipal de Los Cabos. Su carrera política ha estado ligada principalmente a temas de desarrollo urbano, servicios públicos y planeación territorial.

¿Qué edad tiene Christian Agúndez Gómez?

No hay información exacta sobre la fecha de nacimiento de Christian Agúndez; sin embargo, se conoce que tiene entre 43 y 44 años.

¿Christian Agúndez Gómez tiene esposa?

Sí, Agúndez Gómez está casado con Sol Delgado Moreno.

¿Qué signo zodiacal es Christian Agúndez Gómez?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Christian Agúndez Gómez tiene hijos?

Sí, de acuerdo con publicaciones en sus redes sociales, Agúndez Gómez tiene al menos 3 hijas.

¿Qué estudió Christian Agúndez Gómez?

Christian Agúndez Gómez estudió Arquitectura.

¿En qué ha trabajado Christian Agúndez Gómez?

Christian Agúndez Gómez cuenta con amplia trayectoria dentro de la administración pública, destacando cargos como: