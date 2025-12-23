¿Quién es Ana Patricia Peralta? Se trata de la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo por Morena que estará en el cargo hasta el 2027 y de quien te contamos los siguientes detalles:

¿Quién es Ana Patricia Peralta?

¿Qué edad tiene Ana Patricia Peralta?

¿Quién es el esposo de Ana Patricia Peralta?

¿Qué signo zodiacal es Ana Patricia Peralta?

¿Cuántos hijos tiene Ana Patricia Peralta?

¿Qué estudió Ana Patricia Peralta?

¿En qué ha trabajado Ana Patricia Peralta?

Ana Patricia Peralta (Ana Paty Peralta/Facebook)

Ana Patricia Peralta es la actual alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, que llegó al cargo tras ganar las elecciones municipales de 2024 con 242 mil 446 votos, equivalentes al 71.72 por ciento del total emitido.

La diferencia con su rival más cercano fue de más de 190 mil sufragios, un resultado considerado arrasador que la consolidó en su posición en el municipio durante el nuevo periodo.

En su periodo como presidenta municipal, Ana Patricia Peralta ha impulsado diversos programas sociales, pues en el 2025, el DIF reportó más de dos millones de apoyos entregados a las familias de la demarcación.

Ana Patricia Peralta

Una polémica surgió cuando medios locales señalaron irregularidades en contratos de servicios municipales, cuestionando procesos de asignación y generando debate sobre transparencia dentro de la administración pública

Pese a las críticas, Ana Patricia Peralta mantiene presencia constante con operativos de seguridad y acciones comunitarias, mientras enfrenta observación pública por decisiones administrativas que han marcado su gobierno.

De acuerdo con lo indicado en perfiles curriculares, Ana Patricia Peralta nació el 16 de marzo de 1986, por lo que hasta el mes de diciembre de 2025, tiene 39 años de edad.

El esposo de Ana Patricia Peralta es Lucio Galileo Lastra Abreu, un empresario mencionado de forma constante en medios locales por su participación en negocios vinculados a servicios y concesiones en Quintana Roo.

Ana Paty Peralta y su esposo (Ana Paty Peralta/Facebook)

Ana Patricia Peralta es del signo zodiacal Piscis, ya que su fecha de nacimiento corresponde al 16 de marzo, dentro del periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.

Es de conocimiento público que Ana Patricia Peralta tiene dos hijos, pues en entrevistas los mencionado como el núcleo de su vida personal, destacando la importancia de ambos.

Ana Paty Peralta y sus hijos (Ana Paty Peralta/Facebook)

En lo que respecta a la formación académica de Ana Patricia Peralta, se reporta que la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo por Morena estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Miami

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Ana Patricia Peralta, los datos incluidos en perfiles curriculares refieren que ha pasado por diversos puestos de la función pública, ya que ha trabajado en estos cargos:

Diputada local en la XVI Legislatura de Quintana Roo (2016–2018)

Diputada federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión (2018–2021)

Presidenta municipal de Benito Juárez (2022–2024, sustitución de Mara Lezama)

Alcaldesa de Benito Juárez electa para el periodo 2024–2027