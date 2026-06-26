Rafael Marín Mollinedo formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo, en una etapa que coincide con la consolidación del denominado segundo piso de la Cuarta Transformación.

El acto se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Rafael Marín Mollinedo estuvo acompañado por militantes, simpatizantes y diversos actores políticos que siguieron de cerca el desarrollo del proceso interno.

Durante la jornada, Rafael Marín fue recibido por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, en el marco de las actividades organizativas del movimiento.

Asimismo, quedó formalizado el registro de Rafael Marín Mollinedo como Coordinador Estatal de Afiliación único por el Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.

Rafael Marín Mollinedo destaca unidad y trabajo territorial

Durante su mensaje, Rafael Marín Mollinedo afirmó que este proceso representa la continuidad de una trayectoria política construida durante más de cuatro décadas.

Para mí es la renovación de un compromiso que inicié hace 40 años, cuando caminar por el estado implicaba escuchar a la gente bajo el sol, cuando no había cargos que repartir, sino personas que necesitaban esperanza. Rafael Marín, aspirante de Morena

Además, Rafael Marín Mollinedo hizo énfasis en la importancia de preservar la cohesión interna del movimiento y sostuvo que el proyecto colectivo debe mantenerse por encima de cualquier interés personal.

Rafael Marín Mollinedo formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo. (cortesía)

Trayectoria de Rafael Marín en Quintana Roo

La trayectoria de Rafael Marín Mollinedo está vinculada al desarrollo político de Quintana Roo y a los orígenes del movimiento que posteriormente dio paso a Morena.

Rafael Marín Mollinedo es identificado como uno de los fundadores de Morena en Quintana Roo y ha mantenido una relación política de más de cuatro décadas con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, participando en distintas etapas de organización y construcción del movimiento.

Asimismo, Rafael Marín Mollinedo ha compartido diversos espacios de trabajo y militancia con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en distintas fases de construcción política.

Rafael Marín Mollinedo busca fortalecer el proyecto de transformación

Rafael Marín Mollinedo señaló que la siguiente etapa del movimiento debe construirse desde las comunidades y mediante el trabajo territorial permanente.

Además de su trayectoria política, Rafael Marín Mollinedo ha ocupado distintas responsabilidades dentro del Gobierno Federal relacionadas con comercio exterior, aduanas, desarrollo económico y proyectos estratégicos.

Con este registro, Rafael Marín Mollinedo se incorpora formalmente a una etapa organizativa que definirá el rumbo del movimiento en Quintana Roo durante los próximos meses, acompañado por militantes y simpatizantes que respaldaron su participación en el proceso interno.