Ismael Burgueño Ruiz, alcalde morenista de Tijuana, Baja California, para el periodo 2024-2027, estaría en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero, ¿quién es Ismael Burgueño Ruiz? Esto sabemos acerca del actual alcalde del municipio de Tijuana.

¿Quién es Ismael Burgueño Ruiz?

Ismael Burgueño Ruiz es el actual alcalde de Tijuana, quien estará durante el período 2024-2027.

Es un miembro fundador de Morena en el estado de Baja California, siendo este partido en donde ha ocupado diversos cargos políticos.

Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana 2024-2027 (Ismael Burgueño Ruiz / FB)

¿Qué edad tiene Ismael Burgueño Ruiz?

Ismael Burgueño Ruiz nació el 31 de agosto de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

¿Ismael Burgueño Ruiz se encuentra casado?

Ismael Burgueño Ruiz está actualmente divorciado, tras separarse de quien fuera su esposa, Claudia Acosta.

¿Qué signo zodiacal es Ismael Burgueño Ruiz?

Ismael Burgueño Ruiz nació el 31 de agosto, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Ismael Burgueño Ruiz?

Ismael Burgueño Ruiz es padre de un hijo menor.

¿Qué estudió Ismael Burgueño Ruiz?

De acuerdo con la información académica de Ismael Burgueño Ruiz, cuenta con los siguientes estudios profesionales:

Licenciado en Educación Primaria, Escuela Normal Fronteriza Tijuana

Licenciado en Derecho, Universidad Humanitas, Tijuana

Maestría en Pedagogía, Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos

Doctorado en Gerencia y Política Educativa, Centro de Estudios Universitarios de Baja California

¿En qué ha trabajado Ismael Burgueño Ruiz?

Ismael Burgueño Ruiz ha ocupado diversos cargos vinculados a la política, entre ellos:

Coordinador de Campaña del Distrito 04 Federal, 2015.

Candidato a la alcaldía de Tijuana.

Consejero Estatal del Distrito 04.

Coordinador Estatal de la Defensa del Voto en Baja California

Titular de la Delegación de la Secretaria de Relaciones Exteriores en Tijuana, Baja California

Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, señalado por la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) tendría en la mira a Ismael Burgueño Ruiz, pues sería parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Información señala que el alcalde morenista de Tijuana, se encontraba citado el martes 18 de noviembre por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX), en calidad de imputado.

No obstante, Ismael Burgueño Ruiz no se habría presentado a rendir su declaración ante las autoridades, sin que se haya especificado algún motivo de su ausencia.

El edil sería parte de una investigación relacionada a Rafael Salgado Chávez, acusado en Estados Unidos de ser operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues le habría otorgado contratos de manera directa por parte del gobierno de Tijuana.