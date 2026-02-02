Armando Ayala es un político nacido en Ensenada que se formó como administrador en empresas turísticas y ha desarrollado una trayectoria en gestión municipal y legislativa. Continúa leyendo para conocer más acerca de su vida privada y pública.

¿Quién es Armando Ayala Robles?

Armando Ayala Robles es un político mexicano afiliado al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que se desempeña desde el 1 de septiembre de 2024 como senador de la República por el estado de Baja California en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

¿Qué edad tiene Armando Ayala Robles?

Armando Ayala nació el 2 de agosto de 1976 en Ensenada, Baja California, por lo que actualmente tiene 49 años.

¿Armando Ayala Robles tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Armando Ayala Robles tiene esposa; sin embargo, en redes sociales no cuenta con publicaciones que señalen que tenga pareja.

Armando Ayala Robles, senador por Morena (Ig: @armandoayalaroblesoficial)

¿Qué signo zodiacal es Armando Ayala Robles?

Al haber nacido el 2 de agosto, Armando Ayala es Leo, signo que se caracteriza por su carácter, liderazgo, creatividad y emociones.

¿Armando Ayala Robles tiene hijos?

No existe información pública confiable sobre si tiene hijos, pues los datos sobre su vida familiar no han sido ampliamente difundidos en fuentes verificables

¿Qué estudió Armando Ayala Robles?

Armando Ayala Robles es licenciado en Administración de Empresas por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. Además, tiene otra licenciatura en Administración por la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, y un diplomado en Recursos Humanos y Mercadotecnia Internacional y Política.

¿En qué ha trabajado Armando Ayala Robles?

Armando Ayala se ha desempeñado tanto en empresas privadas como públicas, en puestos como: