Luis Humberto Fernández es el presidente de la Comisión de Protección Civil y Desastres Naturales de la Cámara de Diputados y es acusado de entregar despensas con su nombre tras emergencia por lluvias en el estado de Querétaro.

En redes sociales el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) repartió despensas junto con un equipo a las comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro tras las emergencia por lluvias que se vivió en el estado.

Pero estas despensas tenía un estampa con la imagen del diputado lo que fue calificado como una promoción a su imagen personal y política al adelantarse a tiempos electorales.

Es por ello que a continuación te contamos todo lo que sabemos del diputado con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Luis Humberto Fernández?

Luis Humberto Fernández Fuentes es diputado por Querétaro de Morena a quién han señalado de repartir despensas tras la emergencia por las fuertes lluvias promoviendo su imagen personal con fines políticos.

Además es presidente de la Comisión de Protección Civil y Desastres Naturales de la Cámara de Diputados.

Pero fue el mismo diputado quién entregó de manera personal las despensas que tenían una estampa con su imagen y lo publicó en sus redes sociales.

Acusan a Luis Humberto Fernández de repartir despensas con su nombre en Querétaro (Luis Humberto Fernández en Instagram)

¿Qué edad tiene Luis Humberto Fernández?

De los datos públicos que se saben de Luis Humberto Fernández es que nació un 24 de julio de 1970 por lo que este 2025 cumplió 55 años de edad.

¿Quién es su esposa Luis Humberto Fernández?

Luis Humberto Fernández mantiene su vida personal como privada por lo que datos sobre quién es su esposa se desconocen.

¿Qué signo zodiacal es Luis Humberto Fernández?

Al tener su fecha de nacimiento es posible saber que el signo zodiacal de Luis Humberto Fernández es Leo.

Las personas nacidas bajo el signo de Leo se caracterizan por ser líderes naturales, creativos, seguros, y leales.

¿Cuántos hijos tiene Luis Humberto Fernández?

Tampoco se sabe quiénes son los hijos de Luis Humberto Fernández o si tiene hijos debido a que esa información la mantiene como privada.

¿Qué estudió Luis Humberto Fernández?

Luis Humberto Fernández es un funcionario con varios grados de estudio entre ellos destacan:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana

Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública

Doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública

¿En qué ha trabajado Luis Humberto Fernández?

Luis Humberto Fernández ha desarrollado una trayectoria política larga, además de cargos públicos y de docente.

Entre su experiencia profesional se destaca como:

Senador en las LXII y LXIII legislaturas

Secretario de la Mesa Directiva

Presidente de las comisiones de Reforma del Estado; y, Especial de zonas marginada

Secretario de las comisiones Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Justicia; Trabajo y Previsión Social, y, Cultura

Integrante de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Bicamaral de Seguridad Nacional de la Ciudad de México, de seguimiento a los procesos electorales locales y federales del año 2018 y Seguridad Pública

Coordinador en la segunda circunscripción de Redes Ciudadanas a favor del candidato del PRD a la presidencia de la República

Delegado de la alianza PAN-PRD-PT-MC en las elecciones para gobernador de Oaxaca, Guerrero y estado de México

Coordinador del Consejo Asesor en la campaña del candidato del PRD a jefe de Gobierno en el Distrito Federal

Diputado Federal por el Distrito 6 de Querétaro, representando al partido MORENA en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados

Presidente de la Comisión de Protección Civil y Desastres Naturales de la Cámara de Diputados

Además de otros trabajos como:

Director ejecutivo del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)

Coordinador del Máster en Educación y Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares

Colaborador editorial de El Universal y El Porvenir

CEO en Tecnología y Desarrollo Consultores S.C.

Integrante de la World Future Society, la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro y de la American Society for Public Administration

Ponente en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cartagena, Colombia y en la Ciudad de México

Asociado del Instituto Nacional de Administración Pública.

Integrante de la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS)

Integrante del Comité Editorial del Instituto de Administración Pública del Estado de México y de Central Municipal

Así como su labor en la docencia y escritor como: