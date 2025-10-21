Raúl Morón se ha consolidado como uno de los personajes más reconocidos de Morena, pues asumió el cargo como senador en la Cámara de Senadores en el periodo del 2024 al 2030. Y si quieres conocer todo sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Raúl Morón?

Raúl Morón Orozco es un profesor normalista y político mexicano originario de Michoacán. Durante su vida profesional ha desempeñado varios cargos en la administración pública, el más reciente como senador por Morena.

¿Qué edad tiene Raúl Morón?

Raúl Morón nació el 25 de octubre de 1958, por lo que actualmente tiene 66 años.

¿Raúl Morón tiene esposa?

El senador está casado con Rosalva Vidal de Morón, con quien lleva más de 45 años.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Morón?

Al haber nacido el 25 de octubre, Raúl Morón es Escorpio.

¿Raúl Morón tiene hijos?

De acuerdo con la información que se tiene, Raúl Morón tiene dos hijos y una hija; sin embargo, se tienen pocos detalles de sus vidas.

¿Qué estudió Raúl Morón?

Morón Orozco cuenta con dos licenciaturas, una en Matemáticas por la Escuela Normal Morelos y otra en Educación Física por la Escuela Normal Superior de Oaxaca.

¿En qué ha trabajado Raúl Morón?

Raúl Morón comenzó su carrera como maestro en la escuela rural de Chincua, municipio de Senguio, Michoacán.

Más tarde, de 1995 a 1998, se desempeñó como secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Asimismo, fue presidente municipal de Morelia en el 2000.

En 2012, fue elegido senador por la primera minoría del Estado de Michoacán. En 2017, renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se unió al Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena.

En el 2018 volvió a ganar la elección como presidente municipal para Morelia, y desde el 1 de septiembre de 2024 funge como senador por Morena.