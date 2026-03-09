Gilberto Herrera es un diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que representa al estado de Querétaro en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Continúa leyendo si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida.

¿Quién es Gilberto Herrera Ruiz?

Gilberto Herrera Ruiz es un político, científico y profesor universitario mexicano, miembro del partido Morena y actualmente se desempeña como diputado federal por Querétaro en el Congreso de la Unión. Antes de llegar a la Cámara de Diputados también fue senador de la República y coordinador estatal de los Programas de Desarrollo en Querétaro del gobierno federal.

¿Qué edad tiene Gilberto Herrera Ruiz?

Gilberto Herrera nació el 26 de junio de 1965 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Gilberto Herrera Ruiz tiene esposa?

Sí, desde 1977 Gilberto Herrera Ruiz está casado con Silvia Matallana.

¿Qué signo zodiacal es Gilberto Herrera Ruiz?

Al haber nacido el 26 de junio Gilberto Herrera Ruiz es Cáncer, signo que se caracteriza por ser sensible, creativo y retraído.

¿Gilberto Herrera Ruiz tiene hijos?

Sí, Gilberto Herrera Ruiz tiene un hijo con Silvia: Simón Herrera.

¿Qué estudió Gilberto Herrera Ruiz?

Herrera Ruiz tiene una licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de una maestría en Ingeniería Eléctrica, igual por el ITESM y un doctorado en Ingeniería Mecánica por la Academia de Ciencias de Hungría.

Realizó además una estancia posdoctoral en el Instituto de Ingeniería Mecánica de Tsukuba, Japón.

¿En que ha trabajado Gilberto Herrera Ruiz?

Gilberto Herrera cuenta con amplia trayectoria dentro de la vida política y como de investigación, destacando cargos como: