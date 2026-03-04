Imelda Castro es una senadora mexicana por el estado de Sinaloa, integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional, que cuenta con más de tres décadas dentro de la política mexicana. Sigue leyendo para conocer quién es y qué ha hecho en su carrera.

¿Quién es Imelda Castro?

Imelda Castro Castro es una política y servidora pública mexicana con más de 30 años de trayectoria dentro de la vida pública del país. A lo largo de su carrera ha sido diputada por el PRD, antes de cambiarse a Morena.

Desde el 1 de septiembre de 2018 es senadora de la República por Sinaloa, reelegida en 2024, y ha ocupado posiciones de liderazgo como presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, además de participar en múltiples comisiones legislativas.

¿Qué edad tiene Imelda Castro?

Imelda Castro nació el 30 de noviembre de 1968 en Agua Caliente de Cebada, Sinaloa, por lo que actualmente tiene 57 años.

¿Imelda Castro tiene esposo?

No hay información sobre si Imelda Castro tiene pareja, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria.

Imelda Castro, senadora por Morena (Ig: @imeldacastromx)

¿Qué signo zodiacal es Imelda Castro?

Al haber nacido el 30 de noviembre, Castro es Sagitario, signo que se caracteriza por ser aventurero, optimista y libre.

¿Imelda Castro tiene hijos?

Se desconoce si Imelda Castro tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Imelda Castro?

Imelda Castro tiene una licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, de una maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Imelda Castro?

Imelda Castro cuenta con una trayectoria de más de 30 años en cargos públicos, destacando puestos como: