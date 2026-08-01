Morena evalúa a sus aspirantes a gubernaturas rumbo a las elecciones de 2027

Morena dio a conocer que ya realiza una serie de sesiones de trabajo con toda su estructura partidista, con el objetivo de evaluar a sus aspirantes a gubernaturas rumbo a las próximas elecciones de 2027.

A través de un comunicado, Morena indicó que las reuniones tienen como propósito fundamental verificar que los aspirantes cumplan con los mandatos de vinculación social y fortalecimiento de la soberanía nacional.

Morena comienza proceso para definir a sus candidatos a gubernaturas rumbo a las elecciones de 2027

Morena dio a conocer que ya ha dado inicio a los trabajos de selección para definir a quienes serán sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en las próximas elecciones 2027.

Durante las jornadas de supervisión, la dirigencia del partido guinda analizará detalladamente el desempeño de quienes se han registrado como aspirantes.

Morena reiteró que, más allá de las aspiraciones individuales, el enfoque principal reside en la capacidad de los participantes para movilizar a la militancia y fomentar una conciencia ciudadana profunda.

Señaló que en las reuniones se analizará más allá del alcance de los liderazgos, el garantizar que la maquinaria organizativa opere con total eficiencia antes de los periodos electorales definitivos.

Un componente central en este esquema será el análisis de las actividades de campo, que incluyen la realización de asambleas informativas y los recorridos casa por casa.

La estrategia vigente subraya que la legitimidad de quienes sean elegidos por Morena como candidatos dependerá estrictamente del cumplimiento de las tareas de organización y de la preservación de la unidad interna.

Con este método de evaluación, se pretende evitar fracturas internas y asegurar que los mecanismos de selección sean ejercicios de responsabilidad y ética política frente a la ciudadanía.