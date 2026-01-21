¿Quién es Karen Castrejón Trujillo? Se trata de la senadora de la República y actual dirigente Nacional del Partido Verde Ecologista de México.

Recientemente, Karen Castrejón informó que ante el inicio del debate en torno a la reforma electoral, se reunirán con Pablo Gómez para definir los acuerdos con el PVEM.

¿Quién es Karen Castrejón?

Karen Castrejón es la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, cargo que asumió desde noviembre de 2020, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir esa fuerza política.

Karen Castrejón (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Su militancia comenzó en Guerrero, donde participó en estructuras juveniles del Partido Verde, impulsando campañas ambientales y fortaleciendo vínculos con liderazgos locales que le dieron visibilidad dentro de la organización.

Posteriormente accedió a espacios legislativos por representación proporcional, consolidando influencia en la dirigencia nacional del instituto político y ampliando su papel en negociaciones políticas de alcance federal.

La trayectoria partidista se caracterizó por participación en alianzas, coordinación de bancadas y presencia en foros nacionales, reafirmando su papel dentro de la estructura verde en el Congreso mexicano

Actualmente, mantiene liderazgo en la dirigencia nacional del Partido Verde, cargo desde el que debe articular la militancia, coordinar agendas legislativas y representar al partido.

¿Qué edad tiene Karen Castrejón?

Karen Castrejón tiene 45 años de edad hasta enero de 2025, debido a que datos curriculares refieren que nació el 1 de abril de 1980 en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Karen Castrejón (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién es el esposo de Karen Castrejón?

En sus redes sociales, Karen Castrejón ha compartido algunos detalles de su entorno familiar, como el correspondiente a su vida marital, mencionando a su esposo Antonio Noé Acevedo.

Karen Castrejón y su esposo (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Karen Castrejón?

La información pública disponible sobre Karen Castrejón no hace mención sobre más detalles de su vida familiar, por lo que no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Karen Castrejón?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Karen Castrejón, los datos incluidos en fichas curriculares señalan que ha estudiado lo siguiente:

Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero

Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental en la Facultad de Ciencias de la UNAM

Formación en el Centro de Estudios Jurídicas y Ambientales, A.C.

Preparatoria en Colegio La Salle y Colegio América

Karen Castrejón (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿En qué ha trabajado Karen Castrejón?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Karen Castrejón, el perfil curricular alojado en el Sistema de Información Legislativa (SIL) señala que ha trabajado en varios puestos: