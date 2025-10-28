Ricardo Astudillo Suárez es un político mexicano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Desde el 1 de septiembre de 2024 se desempeña como diputado federal por el Distrito 2 de Querétaro, cargo que ya había ocupado durante la LXII Legislatura (2012-2015).

¿Quién es Ricardo Astudillo?

Ricardo Astudillo Suárez es el actual diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el Distrito 2 de Querétaro. Forma parte del PVEM desde 2002 y, en el 2003, asumió la presidencia del comité municipal del partido en Corregidora, Querétaro.

Más adelante fue elegido regidor del ayuntamiento de Corregidora (2006-2009) y, en 2008, presidente estatal del PVEM. Un año después llegó al Congreso de Querétaro como diputado local, cargo que desempeñó hasta 2012. Ese mismo año consiguió su primera elección como diputado federal, puesto que ocupa nuevamente en la actual legislatura.

¿Qué edad tiene Ricardo Astudillo?

Ricardo Astudillo tiene 50 años de edad, ya que nació el 26 de junio de 1975 en la Ciudad de México.

¿Ricardo Astudillo tiene esposa?

Sí. Ricardo Astudillo está casado con María del Carmen Urquiza González, con quien mantiene una vida familiar privada.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Astudillo?

Al haber nacido el 26 de junio, Ricardo Astudillo pertenece al signo Cáncer, conocido por su carácter protector y su fuerte intuición.

¿Ricardo Astudillo tiene hijos?

Ricardo Astudillo y su esposa María del Carmen Urquiza González tienen tres hijos, de los cuales no se cuenta con información pública adicional, ya que ambos prefieren mantener su vida familiar en reserva.

¿Qué estudió Ricardo Astudillo?

Ricardo Astudillo Suárez es arquitecto egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Además, ha cursado una maestría en Construcción en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Cuenta también con formación complementaria, como un diplomado en Administración Pública y participación en seminarios sobre hábitat y cambio climático.

¿En qué ha trabajado Ricardo Astudillo?

A lo largo de su trayectoria política, Ricardo Astudillo ha desempeñado diversos cargos dentro del Partido Verde Ecologista de México, destacando los siguientes: