Milena Paola Quiroga Romero es una ingeniera civil y política mexicana que actualmente se desempeña como presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién es Milena Quiroga Romero?

Milena Quiroga Romero es una política, docente e ingeniera civil originaria de La Paz, Baja California Sur. Ha participado en la vida pública del estado como legisladora y posteriormente como alcaldesa de La Paz, cargo que asumió por primera vez en 2021 y para el cual buscó la reelección en 2024. Dentro de su carrera política ha estado vinculada a proyectos relacionados con infraestructura, agua y desarrollo urbano en la entidad.

¿Qué edad tiene Milena Quiroga Romero?

Milena Quiroga Romero nació el 16 de julio de 1986 en La Paz, Baja California Sur, por lo que actualmente tiene 36 años.

¿Milena Quiroga Romero tiene esposo?

Sí, Milena Quiroga está casada con Alberto; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida.

¿Qué signo zodiacal es Milena Quiroga Romero?

Al haber nacido el 16 de julio, Quiroga Romero es Cáncer, signo que se caracteriza por ser cuidadoso, imaginativo y sentimental.

¿Milena Quiroga Romero tiene hijos?

Sí, Milena Quiroga tiene dos hijos: una niña y un niño, junto a su esposo, Alberto.

¿Qué estudió Milena Quiroga Romero?

Milena Quiroga es licenciada en Ingeniería Civil por el Instituto de La Paz.

¿En qué ha trabajado Milena Quiroga Romero?

Milena Quiroga Romero cuenta con amplia trayectoria, destacando cargos como: