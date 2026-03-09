Manuel Cota es un político mexicano y diputado federal del Partido Verde, pertenece a una familia con trayectoria política en el estado y ha participado en proyectos de desarrollo social y administración pública. Si quieres conocer más sobre su perfil y trayectoria política, continúa leyendo.

¿Quién es Manuel Cota Cárdenas?

Manuel Alejandro Cota Cárdenas es un político originario de La Paz, Baja California, que se desempeña como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, representando al Distrito 1 de Baja California Sur. También es conocido por ser hijo del exgobernador de Baja California Sur Leonel Cota Montaño, lo que lo ha colocado desde joven en el ámbito político del estado.

¿Qué edad tiene Manuel Cota Cárdenas?

Manuel Cota nació el 26 de diciembre de 1991, por lo que actualmente tiene 34 años.

¿Manuel Cota Cárdenas tiene esposa?

No hay información sobre si Manuel Cota Cárdenas tiene esposa, pues su vida personal la mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Manuel Cota Cárdenas?

Al haber nacido el 26 de diciembre, Cota Cárdenas es Capricornio, signo que se caracteriza por ser disciplinado, práctico y ambicioso.

¿Manuel Cota Cárdenas tiene hijos?

No, de acuerdo con la información pública disponible, Manuel Cota Cárdenas no tiene hijos.

¿Qué estudió Manuel Cota Cárdenas?

Manuel Cota tiene una licenciatura como Ingeniero Empresarial Agropecuario y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica.

¿En qué ha trabajado Manuel Cota Cárdenas?

La trayectoria de Manuel Cota se ha caracterizado por estar fuertemente dentro de la política, destacando cargos como:

Jefe de Gabinete del gobierno de Guadalajara.