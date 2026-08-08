Dominga López, periodista y modelo de 23 años que se consagró como la nueva Miss Universo Chile 2026, ha dado de qué hablar más allá del galardón recibido, luego de su discurso acerca del aborto.

Durante la ronda de preguntas del certamen, Dominga López se posicionó en contra de la ley “Escucha su corazón”, señalando que es un retroceso y que el Estado debería acompañar de manera empática a las mujeres en un tema como el aborto.

¿Qué dijo Dominga López, Miss Chile 2026, acerca del aborto?

Dominga López fue consultada sobre el proyecto de ley “Escucha su corazón” durante el certamen Miss Universo Chile 2026, el cual gira en torno al aborto.

Dicha iniciativa busca obligar a las mujeres que deciden abortar bajo alguna de las tres causales legales en Chile, a escuchar los latidos del feto antes de confirmar su elección.

🔴 Dominga López, la representante de Viña del Mar y ganadora de Miss Universo Chile 2026, rechazó el proyecto de ley "Escucha su Corazón" durante la ronda de preguntas del certamen.



🔴 La candidata argumentó que dicha normativa representa un retroceso frente a la ley de aborto… pic.twitter.com/dULa4h6o78 — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) August 3, 2026

Dominga López calificó tajantemente la propuesta como un “retroceso” para el país, el cual ya ha avanzado con la ley de tres causales. Argumentó que detrás de la decisión de abortar existen realidades marcadas por el dolor, el miedo y la vulnerabilidad.

Por ello, la Miss Chile 2026 sostuvo que el rol del Estado no debe ser obligar a las mujeres a pasar por experiencias que puedan revictimizarlas.

En su lugar, las instituciones públicas deben enfocarse en el acompañamiento y en garantizar el acceso a la información para que las mujeres tomen decisiones libres e informadas sobre su salud.

Las reacciones fueron positivas al discurso de Dominga López sobre el aborto

La contundencia y claridad de la respuesta de Dominga López no tardó en generar una ola de reacciones positivas. Su intervención fue inmediatamente ovacionada por el público presente en el estudio.

Provocando incluso que la comentarista del programa afirmara: “esta sí es respuesta”.

En redes sociales, el discurso de Miss Chile 2026 se viralizó rápidamente, sumando el respaldo de cientos de personas que celebraron su valentía para tratar un tema de alta sensibilidad.

De hecho, seguidores del certamen señalan que esta respuesta fue la que terminó de consolidar su victoria , posicionándola como una voz firme y con propósito para representar a Chile a nivel internacional.