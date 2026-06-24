José Narro Céspedes es actual diputado federal de Morena con una extensa trayectoria en la política mexicana y en movimientos sociales.

Mostró su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027, proceso para el cual solicitó una licencia temporal que se volvió viral debido a un error de redacción que fechaba su ausencia en el año 1926.

¿Quién es José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas?

José Narro Céspedes es un médico cirujano y político con una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública, vinculado principalmente a movimientos campesinos y de izquierda.

José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas (@jose_narro_cespedes / Instagram )

Actualmente se desempeña como diputado federal por Morena (2024-2027) y recientemente solicitó licencia para buscar la candidatura de su partido a la gubernatura de Zacatecas para las elecciones de 2027.

José Narro Céspedes nació el 17 de enero de 1959 en Ciudad Mante, Tamaulipas.

¿Cuántos años tiene José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas?

José Narro Céspedes tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas?

José Narro Céspedes se encuentra casado con la Dra. Eugenia Flores.

José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas (@jose_narro_cespedes / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas?

José Narro Céspedes no ha compartido detalles sobre sus hijos; sin embargo, a través de las redes sociales los ha destacado como su principal motivación personal.

¿Qué estudió José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas?

José Narro Céspedes es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco.

¿En qué ha trabajado José Narro Céspedes, militante de Morena en Zacatecas?

José Narro Céspedes inició su práctica médica y labor social en Valparaíso, Zacatecas, y fue asesor de salud en Juchitán, Oaxaca.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el estado de Zacatecas y ha transitado por tres partidos principales:

Fue integrante fundador del Partido del Trabajo (PT) en 1990, del cual fue expulsado en 2010

Posteriormente militó en el PRD (2007-2017)

Finalmente se incorporó a Morena en 2018

José Narro Céspedes también ha tenido cargos Legislativos:

Senador de la República: Representó a Zacatecas de 2018 a 2024, periodo en el que fue Vicepresidente de la Mesa Directiva (2021-2022).

Diputado Federal: Ha ocupado este cargo en cuatro ocasiones (1994-1997, 2000-2003, 2009-2012 y la actual desde 2024).

Diputado Local: En Zacatecas (1992-1994) y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (1997-2000).

Es dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).