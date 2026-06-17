La alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene firme rumbo a las elecciones 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas y múltiples cargos locales.

El 17 de junio Morena publicó el calendario para el registro de aspirantes a coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, que se llevará a cabo del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la CDMX.

La dirigencia aseguró reglas claras y piso parejo para todos los aspirantes de la alianza Morena-PT-PVEM.

Calendario para el registro de aspirantes de la alianza Morena-PT-PVEM

Los aspirantes a distintos cargos de la elección popular deberán presentarse el día que corresponda a su entidad federativa ya que el calendario se divide por bloques.

Este queda de la siguiente manera, fechas por entidades federativas:

Lunes 22 de junio:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Martes 23 de junio:

Chihuahua

Colima

Guerrero

Jueves 25 de junio:

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Viernes 26 de junio:

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Sábado 27 de junio:

Sinaloa

Tlaxcala

Zacatecas

Morena, PT, PVEM: Calendario para coordinadores estatales (Especial)

En cuanto a los horarios por bloque, estos se detallan en la convocatoria oficial.

Cabe mencionar que en las elecciones del 2027 se renovarán 17 gobernaturas, así como habrá modificaciones en la Cámara de Diputados, Congresos locales, Presidencias minucipales y alcaldías.

Se mantiene coalición entre Morena, PT y PVEM

En conferencia de prensa, la dirigencia de Morena aseguró que la alianza con PT y PVEM se mantiene firme y aclaró que cada partido mantiene su estatuto.

Palabras que Karen Castrejón, dirigente del PVEM, apoyó además de indicar que el partido seguirá construyendo junto a Morena mediante un proceso transparente, con reglas claras y sobre un piso parejo.

Así como indicó que conforme avance el proceso definirán si la coalición se mantiene para las 17 gubernaturas.

Por su parte, el dirigente del PT, Alberto Anaya, indicó que en la actualidad existe una coordinación entre los tres partidos ya que todos tiene como objetivo competir unidos para diferentes cargos.