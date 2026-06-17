La alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene firme rumbo a las elecciones 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas y múltiples cargos locales.
El 17 de junio Morena publicó el calendario para el registro de aspirantes a coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, que se llevará a cabo del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la CDMX.
La dirigencia aseguró reglas claras y piso parejo para todos los aspirantes de la alianza Morena-PT-PVEM.
Calendario para el registro de aspirantes de la alianza Morena-PT-PVEM
Los aspirantes a distintos cargos de la elección popular deberán presentarse el día que corresponda a su entidad federativa ya que el calendario se divide por bloques.
Este queda de la siguiente manera, fechas por entidades federativas:
Lunes 22 de junio:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
Martes 23 de junio:
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
Jueves 25 de junio:
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
Viernes 26 de junio:
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sonora
Sábado 27 de junio:
- Sinaloa
- Tlaxcala
- Zacatecas
En cuanto a los horarios por bloque, estos se detallan en la convocatoria oficial.
Cabe mencionar que en las elecciones del 2027 se renovarán 17 gobernaturas, así como habrá modificaciones en la Cámara de Diputados, Congresos locales, Presidencias minucipales y alcaldías.
Se mantiene coalición entre Morena, PT y PVEM
En conferencia de prensa, la dirigencia de Morena aseguró que la alianza con PT y PVEM se mantiene firme y aclaró que cada partido mantiene su estatuto.
Palabras que Karen Castrejón, dirigente del PVEM, apoyó además de indicar que el partido seguirá construyendo junto a Morena mediante un proceso transparente, con reglas claras y sobre un piso parejo.
Así como indicó que conforme avance el proceso definirán si la coalición se mantiene para las 17 gubernaturas.
Por su parte, el dirigente del PT, Alberto Anaya, indicó que en la actualidad existe una coordinación entre los tres partidos ya que todos tiene como objetivo competir unidos para diferentes cargos.