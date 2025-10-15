Estrella Palacios Domínguez es la primera alcaldesa electa de Mazatlán, fue el 31 de octubre del 2024 cuando asumió su cargo.

En 2001, Estrella Palacios Domínguez se coronó como Reina del Carnaval y ahora le toca representar a Mazatlán como su alcaldesa, aunque se ha visto en la polémica tras la desaparición de Carlos Emilio.

¿Quién es Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027?

Estrella Palacios Domínguez nació el 4 de marzo de 1983 en Culiacán y actualmente es la alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027.

Estrella Palacios Domínguez, primera alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027 (@estrellapalaciosd / Instagram )

Es hija de Renato Palacios, académico de Sinaloa conocido por ser el fundador de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1992.

Y de Rosalva Domínguez Félix, abogada y académica.

¿Cuántos años tiene Estrella Palacios Domínguez?

Estrella Palacios Domínguez tiene 42 años de edad.

¿Quién es el esposo de Estrella Palacios Domínguez?

Estrella Palacios Domínguez se encuentra casada con Ramón Lizárraga Quintero.

Estrella Palacios Domínguez, primera alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027 (@estrellapalaciosd / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027?

Estrella Palacios Domínguez tiene dos hijos.

¿Qué estudió Estrella Palacios Domínguez, alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027?

Estrella Palacios Domínguez estudió la licenciatura de Turismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Estrella Palacios Domínguez, primera alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027 (@estrellapalaciosd / Instagram )

¿En qué ha trabajado Estrella Palacios Domínguez?

La trayectoria laboral de Estrella Palacios Domínguez ha estado enfocada al ámbito turístico y hotelero.

Del 2008 al 2019 se desempeñó como gerente en la empresa Torrenza.

En 2009 se desempeñó como gerente en el hotel Royal Villas Resorts, mientras que de 2011 a 2013 fue gerente de Ventas en la empresa Club Fiesta.

Incursionó en el mundo de la política en 2021, cuando ocupó el cargo de subsecretaria de Promoción y Operación Turística.

Estrella Palacios Domínguez asumió la Secretaría de Turismo del Estado de Mazatlán en febrero del 2023.

Estrella Palacios Domínguez, primera alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027 (@estrellapalaciosd / Instagram )

Estrella Palacios Domínguez es la primera alcaldesa electa en Mazatlán 2024-2027

En 2001, Estrella Palacios Domínguez empezó a destacar cuando fue elegida Reina del Carnaval de Mazatlán, fue la primera vez que promocionó y representó al puerto.

A 23 años de ese triunfo, Estrella Palacios Domínguez se convirtió en la primera alcaldesa electa de Mazatlán con una gran diferencia.

Su candidatura fue en común con Morena y Partido Verde y contó con el apoyo del 51% del electorado en las urnas.

Estrella Palacios Domínguez dio de qué hablar 7 de octubre del año pasado cuando fue interceptada en la autopista Mazatlán-Culiacán por un grupo armado.

La versión oficial sugirió que el hecho fue un robo incidental de su vehículo.