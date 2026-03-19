Ulises Mejía Haro es un político y empresario mexicano originario de Zacatecas, actualmente diputado federal por Morena. Su perfil combina experiencia en el sector privado con cargos en la administración pública. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.
¿Quién es Ulises Mejía Haro?
Ulises Mejía Haro es un político, empresario y académico zacatecano, integrante de Morena y diputado federal en la LXVI Legislatura.
Ha destacado por su paso como presidente municipal de Zacatecas del 2018 al 2021 y por su actividad legislativa en temas como seguridad, derechos de la niñez y combate a la violencia. También ha desarrollado proyectos empresariales en sectores como el gastronómico y farmacéutico, generando empleos en su estado.
¿Qué edad tiene Ulises Mejía Haro?
Ulises Mejía nació el 18 de julio de 1984, por lo que actualmente tiene 41 años.
¿Ulises Mejía Haro tiene esposa?
Sí, desde el 2016 Ulises Haro está casado con Karen Méndez Ortiz.
¿Qué signo zodiacal es Ulises Mejía Haro?
Al haber nacido el 18 de julio, Ulises Mejía es Cáncer, signo que se caracteriza por ser familiar, sensible y empático.
¿Ulises Mejía Haro tiene hijos?
Sí, junto a Karen Méndez, Ulises Mejía tiene al menos una hija y un hijo.
¿Qué estudió Ulises Mejía Haro?
Ulises Mejía Haro tiene una licenciatura en Negocios Internacionales con especialidad en Mercadotecnia Internacional por la San Diego State University. Además de una maestría en Administración por el ITESM y una en Negocios MBA por la University of South Carolina. Asimismo, cuenta con un doctorado en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.
¿En qué ha trabajado Ulises Mejía Haro?
Ulises Mejía Haro cuenta con una amplia trayectoria dentro de la política mexicana, destacando cargos como:
- Presidente de Yo Emprendo
- Colaborador en el periódico Las Noticias Ya y Zacatecas 3.0.
- Director general de Grupo Harmej S.A. de C.V.
- Columnista en el diario La Jornada Zacatecas.
- Promotor juvenil en campaña de candidato a la Presidencia de la República
- Líder juvenil de Yo Joven
- Representante general en el proceso electoral a la presidencia de México
- Activista en la consulta de juicio político contra los expresidentes y en la consulta de revocación de mandato
- Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas
- Coordinador de Morena en campaña de precandidata a la Presidencia de la República en Zacatecas
- Presidente municipal de Zacatecas
- Diputado en la LXVI Legislatura