Cruz Pérez Cuéllar es un político chihuahuense con más de dos décadas de experiencia dentro de la política en México; es por eso que aquí te contamos cuál es la vida y trayectoria del actual presidente municipal de Ciudad Juárez.

¿Quién es Cruz Pérez Cuéllar?

Cruz Pérez Cuéllar es un político mexicano originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, afiliado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Actualmente, se desempeña como presidente municipal de Ciudad Juárez para el periodo del 2024 al 2027, tras haber sido reelecto por amplia mayoría en junio del 2024.

Durante su trabajo como alcalde, Cuéllar ha impulsado políticas enfocadas en cercanía ciudadana, rehabilitación de infraestructura y actividades culturales, educativas y de deporte.

¿Qué edad tiene Cruz Pérez Cuéllar?

Cruz Pérez Cuéllar nació el 16 de enero de 1969 en Ciudad Juárez, por lo que actualmente tiene 56 años, a días de cumplir los 57.

¿Cruz Pérez Cuéllar tiene esposa?

Sí, Pérez Cuéllar está casado con Rubí Enríquez, quien se ha desempeñado como la presidenta del DIF Municipal de Ciudad Juárez.

Cruz Pérez Cuéllar fue reelecto para el periodo 2024-2027 (Ig: cruzperezcuellar)

¿Qué signo zodiacal es Cruz Pérez Cuéllar?

Al haber nacido el 16 de enero, su signo zodiacal es Capricornio, el cual se caracteriza por ser trabajador, responsable, ambicioso y práctico.

¿Cruz Pérez Cuéllar tiene hijos?

Sí, en sus redes sociales tiene publicaciones con todos sus seis hijos: 4 mujeres y 2 hombres, de quienes se desconocen más datos personales.

¿Qué estudió Cruz Pérez Cuéllar?

Cruz Pérez Cuéllar estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

¿En qué ha trabajado Cruz Pérez Cuéllar?

La trayectoria de Cruz Pérez se ha distinguido por haber ocupado varios cargos en la vida pública: