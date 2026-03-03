Lorenia Iveth Valles Sampedro es una política sonorense, actualmente Senadora de la República por Morena. Reconocida como una de las figuras más cercanas al gobernador Alfonso Durazo, Valles ha construido un perfil público estrechamente ligado al bienestar social, la protección de la infancia y los derechos de los migrantes.

Este activismo, sumado a su reciente apertura pública sobre la posibilidad de gobernar su estado natal, la posiciona como una de las aspirantes de la “Cuarta Transformación” rumbo a la contienda por la gubernatura de Sonora en 2027.

¿Quién es Lorenia Valles Sampedro?

Lorenia Valles Sampedro es una política con más de dos décadas de militancia activa, primero en el PRD y posteriormente en Morena. Ha sido Diputada Federal en dos ocasiones y Directora General del DIF Sonora.

Su carrera ha sido una constante defensa de las causas colectivas, desde la atención a connacionales en el extranjero hasta la implementación de programas de bienestar para familias vulnerables.

Como integrante de la 66 Legislatura, ha destacado por su alta productividad, reportando la aprobación de más de 20 reformas constitucionales en menos de dos años de gestión.

Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora y figura clave de Morena en 2026. (@loreniavalles_/Instagram )

¿Qué edad tiene Lorenia Valles Sampedro?

Nacida el 18 de diciembre de 1976 en Hermosillo, Sonora, Lorenia Valles tiene 49 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lorenia Valles Sampedro?

Lorenia Valles Sampedro tiene cerca de 30 años de matrimonio con Álvaro, quien mantiene un perfil discreto en la vida pública; sin embargo, suele acompañar a la senadora en distintos actos y actividades oficiales.

¿Qué signo zodiacal es Lorenia Valles Sampedro?

Lorenia Valles Sampedro es Sagitario. Como representante de este signo de fuego, se le asocia con un carácter idealista, franco y un fuerte sentido de misión social.

¿Lorenia Valles Sampedro tiene hijos?

Sí, Lorenia Valles Sampedro es madre de tres hijos. En diversas entrevistas, ha subrayado la importancia de la conciliación entre la vida familiar y las exigencias de la alta política, presentándose como una defensora del equilibrio entre el hogar y el servicio público.

¿Qué estudió Lorenia Valles Sampedro?

Lorenia Valles Sampedro es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y cuenta con una maestría en Democracia y Parlamento.

¿En qué ha trabajado Lorenia Valles Sampedro?

Lorenia Valles Sampedro cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, caracterizada por su enfoque en causas sociales y desarrollo comunitario. Entre los cargos más relevantes que ha desempeñado se encuentran: