Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y parte de los fundadores de Morena en Quintana Roo, pero, ¿quién es Rafael Marín Mollinedo? Te decimos lo que sabemos.

Su nombre fue señalado por otro integrante de Morena, Ricardo Monreal, como un posible candidato a una gubernatura en las elecciones de 2027, sin embargo, Rafael Marín Mollinedo no ha dado respuesta.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo? Titular de la ANAM

Fernando Rafael Marín Mollinedo es un político, economista, fundador de Morena en Quintana Roo y actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Fue nombrado para dicho cargo en 2022, sin embargo, Rafael Marín Mollinedo retomó la titularidad de la ANAM en febrero de este 2025, ya que fue nombrado embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo? Titular de ANAM (Rafael Marín Mollinedo vía Facebook)

¿Qué edad tiene Rafael Marín Mollinedo?

Sin embargo, se desconoce qué edad tiene Rafael Marín Mollinedo.

¿Quién es la esposa de Rafael Marín Mollinedo?

Por otra parte, Rafael Marín Mollinedo ha mantenido su vida privada lejos de las cámaras, por lo que no se tiene información sobre su estado civil.

¿Rafael Marín Mollinedo tiene hijos?

En el mismo tenor, tampoco es posible señalar si Rafael Marín Mollinedo tiene hijos.

¿Qué estudió Rafael Marín Mollinedo?

Rafael Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Rafael Marín Mollinedo?

Tal como resalta su semblanza en el portal del gobierno, la trayectoria de Rafael Marín Mollinedo data de 40 años en diferentes áreas de la administración pública con políticas económicas y fiscales.

Rafael Marín Mollinedo fungió como:

coordinador de programas del DIF en Tabasco

director de la Red de Transporte de Pasajeros del DF

director de Servicios Urbanos del entonces Distrito Federal

titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales

director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec de 2018 a 2022

embajador ante la Organización Mundial de Comercio en 2023