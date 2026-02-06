Beatriz Mojica Morga es una destacada política y activista afromexicana, actualmente senadora de la República por Morena y consejera nacional del mismo partido.

Su figura pública se ha consolidado como referente de la Costa Chica de Guerrero, vinculando sus raíces campesinas con la defensa de los derechos humanos y el desarrollo social.

Su labor legislativa y política se centra en desarticular el racismo estructural en México, convirtiéndose en una de las voces más influyentes dentro de la Cuarta Transformación en el estado de Guerrero.

¿Quién es Beatriz Mojica Morga?

Considerada la primera senadora afromexicana en la historia del país, Beatriz Mojica Morga mantiene una agenda enfocada en la cultura, la reducción de la desigualdad y la construcción de paz.

Antes de unirse a las filas de Morena en 2021, fue una pieza fundamental en el PRD, partido en el que militó por 30 años.

Dentro del sol azteca, hizo historia en 2015 al convertirse en la primera candidata mujer a la gubernatura de Guerrero. Además, ocupó la Secretaría General del partido a nivel nacional entre 2015 y 2017, consolidándose como una estratega de alto nivel en la política de izquierda.

Beatriz Mojica Morga, primera senadora afromexicana en el Congreso. (@Beatriz_Mojica/X(antes Twitter) )

¿Qué edad tiene Beatriz Mojica Morga?

Beatriz Mojica nació el 25 de febrero de 1973 en Azoyú, Guerrero; actualmente tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Beatriz Mojica Morga?

En el ámbito personal, la senadora ha compartido en diversas entrevistas que su esposo, Salvador, ha sido un pilar fundamental y un apoyo constante a lo largo de su carrera política.

¿Qué signo zodiacal es Beatriz Mojica Morga?

Al nacer a finales de febrero, Beatriz Mojica Morga es Piscis. Este signo se caracteriza por la empatía, la sensibilidad social y un fuerte instinto de protección.

¿Beatriz Mojica Morga tiene hijos?

Sí, la legisladora, Beatriz Mojica, ha compartido públicamente su faceta como madre. En 2018, mostró a través de sus redes sociales a su recién nacido, destacando la importancia de equilibrar su vida familiar con su responsabilidad pública.

¿Qué estudió Beatriz Mojica Morga?

Beatriz Mojica Morga cuenta con una formación académica de alto nivel:

Es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco.

Tiene una maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

Actualmente es doctorante en Derecho por la UNAM.

¿En qué ha trabajado Beatriz Mojica Morga?

La trayectoria de Beatriz Mojica Morga en Guerrero es una de las más sólidas del estado, destacando por sus cargos de elección popular: