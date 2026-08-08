Las fuertes lluvias que se registraron la noche del viernes 7 de agosto en la Ciudad de México (CDMX), no perdonaron ni el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros.

En redes sociales, asistentes al evento mostraron videos en los que se muestra que se formaron varias zonas de inundaciones en los alrededores del recinto de la alcaldía Iztacalco.

#Reportando ⛈️ | ¡Lluvia fuerte e inundaciones en inmediaciones del Estadio GNP en #Iztacalco. 🔴



🚧🌊 La lluvia ya alcanzó el perímetro de Ciudad Deportiva, registrando encharcamientos de consideración en zonas aledañas al recinto previo al concierto de Harry Styles.



🏟️ Lleva… pic.twitter.com/661joXLpHA — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

Debido a las intentas lluvias, una hora antes del inicio del concierto de Harry Styles, la plancha del Estadio GNP Seguros lucía semi vacía, mismo caso de las zonas de gradas.

Concierto de Harry Styles en Estadio GNP Seguros bajo la lluvia

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó la alerta naranja para la alcaldía Iztacalco debido a las intensas lluvias para la tarde y noche del 7 de agosto.

La medida se puso en marcha ante los pronósticos de precipitaciones intensas en la demarcación, las cuales se cumplieron como se esperaba, pues el mal clima se hizo presente.

Dado que el Estadio GNP Seguros donde se presenta Harry Styles se ubica en la alcaldía Iztacalco, las lluvias en el recinto y sus alrededores dejaron inundaciones previo al concierto.

a 1 hora y media de iniciar el concierto de Harry, así está la lluvia en el GNP 😣 pic.twitter.com/Hd1Q4hVTZf — fabiola (@faabioola_) August 8, 2026

A pesar de las complicaciones que también ocurrieron dentro del inmueble, los fans de Harry Styles continuaron con su camino rumbo al recinto que horas antes del concierto lucía semivacío.

Concierto de Harry Styles se habría retrasado algunos minutos

De acuerdo con la información oficial emitida por el Estadio GNP Seguros, el concierto de Harry Styles de hoy viernes 7 de agosto está programado para dar inicio en punto a las 21:00 horas.

No obstante, la información que los asistentes al show han compartido en redes sociales, refiere que la presentación del cantante británico se habría retrasado algunos minutos.

Pasadas las 21:00 horas, se reportaba que aún estaba en curso el show abridor a cargo de Jorja Smith, aunque no se informó de manera oficial sobre un retraso.