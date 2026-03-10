Rosa María Bayardo Cabrera, conocida como Rosi Bayardo, es una psicóloga y política colimense, militante de Morena, que actualmente se desempeña como Presidenta Municipal de Manzanillo para el periodo 2024-2027.

Tras una destacada trayectoria en el Congreso de la Unión y el gabinete estatal de Colima, Bayardo asumió el liderazgo del puerto más importante de México con una agenda centrada en la justicia social y el ordenamiento urbano.

¿Quién es Rosa María Bayardo Cabrera?

Rosa María Bayardo Cabrera inició su camino político como suplente de Indira Vizcaíno Silva en la Cámara de Diputados, asumiendo la titularidad y logrando la reelección por su propio peso político.

Se le reconoce por su capacidad de vinculación con el sector empresarial (siendo exvicepresidenta de Jóvenes Empresarios de COPARMEX) y por su labor social como fundadora de refugios de animales y foros de emprendimiento. Su gestión se caracteriza por una estrecha alineación con los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación en Colima.

Rosa María Bayardo Cabrera, alcaldesa de Manzanillo en 2026. (@RosiBayardo4T)

¿Qué edad tiene Rosa María Bayardo Cabrera?

Rosa María Bayardo Cabrera tiene 40 años, nació el 12 de diciembre de 1985 en Colima, Colima.

¿Rosa María Bayardo Cabrera tiene pareja?

Rosa María Bayardo Cabrera mantiene su vida sentimental bajo un perfil de estricta privacidad. Aunque es una figura muy activa en redes sociales y eventos públicos, donde recientemente formalizó el matrimonio de 50 parejas en bodas colectivas.

¿Qué signo zodiacal es Rosa María Bayardo Cabrera?

Al haber nacido el 12 de diciembre, Rosa María Bayardo Cabrera es Sagitario, perteneciente al elemento Fuego. Sagitario se asocia con el optimismo, la franqueza y una visión orientada a la expansión de proyectos sociales.

¿Rosa María Bayardo Cabrera tiene hijos?

No existe información pública, registro oficial o mención en sus semblanzas curriculares que indique que la alcaldesa, Rosa María Bayardo Cabrera tenga hijos.

¿Qué estudió Rosa María Bayardo Cabrera?

La formación académica de Rosa María Bayardo Cabrera combina las ciencias de la salud con la especialización administrativa y de género:

Licenciatura en Psicología por la Universidad de Colima (2005-2009).

Diplomado en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional (2012-2013).

Diplomado en Atención a Pacientes con Cáncer (2014-2015).

Diplomado en Igualdad de Género, Políticas Públicas, Legislación y Liderazgo (2020).

¿En qué ha trabajado Rosa María Bayardo Cabrera?

Rosa María Bayardo Cabrera es conocida por su rápido ascenso político en Colima y su perfil como operadora económica estratégica del estado antes de llegar a la alcaldía. Su trayectoria completa incluye: