Ana Lilia Rivera es una política mexicana originaria de Tlaxcala, integrante de Morena y actual senadora de la República. Continúa leyendo para conocer más sobre su trayectoria y vida personal.

¿Quién es Ana Lilia Rivera Rivera?

Ana Lilia Rivera Rivera es una abogada y política mexicana, es militante de Morena y se ha desempeñado como senadora desde 2018, además de haber sido presidenta del Senado de la República entre 2023 y 2024. Su trayectoria incluye participación en movimientos sociales, cargos partidistas y representación legislativa tanto a nivel local como federal.

¿Qué edad tiene Ana Lilia Rivera Rivera?

Ana Lilia Rivera nació el 14 de febrero de 1973 en Calpulalpan, por lo que actualmente tiene 53 años.

¿Ana Lilia Rivera Rivera tiene esposo?

Se desconoce si Ana Lilia Rivera tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Ana Lilia Rivera Rivera?

Al haber nacido el 14 de febrero, Rivera Rivera es Acuario, signo que se caracteriza por ser original, idealista y sociable.

¿Ana Lilia Rivera Rivera tiene hijos?

Se desconoce si Ana Lilia Rivera tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria como política.

¿Qué estudió Ana Lilia Rivera Rivera?

Ana Lilia Rivera cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

¿En qué ha trabajado Ana Lilia Rivera Rivera?

Ana Lilia Rivera se ha desempeñado en varios cargos dentro de la administración pública, destacando puestos como: