Ana Lilia Rivera es una política mexicana originaria de Tlaxcala, integrante de Morena y actual senadora de la República. Continúa leyendo para conocer más sobre su trayectoria y vida personal.
¿Quién es Ana Lilia Rivera Rivera?
Ana Lilia Rivera Rivera es una abogada y política mexicana, es militante de Morena y se ha desempeñado como senadora desde 2018, además de haber sido presidenta del Senado de la República entre 2023 y 2024. Su trayectoria incluye participación en movimientos sociales, cargos partidistas y representación legislativa tanto a nivel local como federal.
¿Qué edad tiene Ana Lilia Rivera Rivera?
Ana Lilia Rivera nació el 14 de febrero de 1973 en Calpulalpan, por lo que actualmente tiene 53 años.
¿Ana Lilia Rivera Rivera tiene esposo?
Se desconoce si Ana Lilia Rivera tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.
¿Qué signo zodiacal es Ana Lilia Rivera Rivera?
Al haber nacido el 14 de febrero, Rivera Rivera es Acuario, signo que se caracteriza por ser original, idealista y sociable.
¿Ana Lilia Rivera Rivera tiene hijos?
Se desconoce si Ana Lilia Rivera tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria como política.
¿Qué estudió Ana Lilia Rivera Rivera?
Ana Lilia Rivera cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
¿En qué ha trabajado Ana Lilia Rivera Rivera?
Ana Lilia Rivera se ha desempeñado en varios cargos dentro de la administración pública, destacando puestos como:
- Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre Capítulo México ante la FAO
- Coordinadora estatal del movimiento A Barrer la Corrupción
- Presidenta de la Fundación -JRO Entrelazados para Vivir- A.C.
- Presidenta de la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo de Tlaxcala A.C.
- Secretaria estatal de Morena en Tlaxcala
- Delegada estatal en la Convención Nacional para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Delegada en la Convención Nacional Democrática convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
- Comisionada por el CEN de Morena en la fundación del partido en Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Jalisco e Hidalgo
- Secretaria nacional de asuntos indígenas y campesinos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena
- Consejera nacional de Morena
- Presidenta de la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD
- Secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal Fundacional de Morena en Tlaxcala
- Secretaria Técnica en la LV Legislatura del Congreso de Tlaxcala
- Asesora de diputado local del Congreso de Tlaxcala
- 2009-2011: Diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de Tlaxcala
- 2014: Secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal Fundacional de Morena en Tlaxcala
- 2018-2024: Senadora en la LXIV y LXV legislaturas