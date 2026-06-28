El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó que concluyó de manera exitosa y en unidad el registro de 277 aspirantes a las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso que duró cinco días y abarcó las 17 entidades federativas para las elecciones 2027.

“Morena concluye exitosamente y en unidad el registro de 277 aspirantes a las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena

De los registros de Morena, 123 se realizaron de forma presencial y 154 en línea, lo que refleja la pluralidad y el liderazgo del movimiento, según el partido.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó que este ejercicio fue transparente, horizontal y democrático, con el objetivo principal de fortalecer al movimiento.

Morena revela en un comunicado de prensa que, el registro estatal de la Transformación ha concluido
Morena revela en un comunicado de prensa que, el registro estatal de la Transformación ha concluido (@PartidoMorenaMx / X )

Unidad y fraternidad marcan el proceso interno de Morena

Durante la conclusión del registro estatal de la Transformación, Montiel Reyes enfatizó la cordialidad y solidaridad observada, llamando a la unidad para continuar avanzando en la consolidación del proyecto transformador.

“A lo largo de cinco días, se registraron aspirantes de las 17 entidades; 123 de manera presencial y 154 en línea.”

Ariadna Montiel

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, calificó el proceso como “exitoso, democrático, con mucho ambiente de unidad y fraternidad”.

Los aspirantes, provenientes de Morena, el PT y el PVEM, suscribieron compromisos clave, incluyendo el respeto a las reglas de la convocatoria, la paridad de género, la ausencia de deudas alimentarias o temas pendientes con la justicia, y la aceptación del método de encuesta para definir a los coordinadores.

Morena subrayó que este registro contribuye al fortalecimiento interno y a las tareas territoriales de cara a los próximos procesos electorales, ahora los aspirantes ahora realizarán asambleas y trabajo de base, priorizando siempre la defensa de la soberanía y la transformación en México.

Con este balance positivo, Morena se posiciona como un partido unido y listo para continuar su labor organizativa en todo el país.

Morena revela en un comunicado de prensa que el registro estatal de la Transformación ha concluido
Morena revela en un comunicado de prensa que el registro estatal de la Transformación ha concluido (@PartidoMorenaMx / X)
Morena revela en un comunicado de prensa que el registro estatal de la Transformación ha concluido
Morena revela en un comunicado de prensa que el registro estatal de la Transformación ha concluido (@PartidoMorenaMx / X)