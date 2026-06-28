El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó que concluyó de manera exitosa y en unidad el registro de 277 aspirantes a las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso que duró cinco días y abarcó las 17 entidades federativas para las elecciones 2027.

“Morena concluye exitosamente y en unidad el registro de 277 aspirantes a las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” El Comité Ejecutivo Nacional de Morena

De los registros de Morena, 123 se realizaron de forma presencial y 154 en línea, lo que refleja la pluralidad y el liderazgo del movimiento, según el partido.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó que este ejercicio fue transparente, horizontal y democrático, con el objetivo principal de fortalecer al movimiento.

Morena revela en un comunicado de prensa que, el registro estatal de la Transformación ha concluido (@PartidoMorenaMx / X )

Unidad y fraternidad marcan el proceso interno de Morena

Durante la conclusión del registro estatal de la Transformación, Montiel Reyes enfatizó la cordialidad y solidaridad observada, llamando a la unidad para continuar avanzando en la consolidación del proyecto transformador.

“A lo largo de cinco días, se registraron aspirantes de las 17 entidades; 123 de manera presencial y 154 en línea.” Ariadna Montiel

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, calificó el proceso como “exitoso, democrático, con mucho ambiente de unidad y fraternidad”.

Los aspirantes, provenientes de Morena, el PT y el PVEM, suscribieron compromisos clave, incluyendo el respeto a las reglas de la convocatoria, la paridad de género, la ausencia de deudas alimentarias o temas pendientes con la justicia, y la aceptación del método de encuesta para definir a los coordinadores.

Morena subrayó que este registro contribuye al fortalecimiento interno y a las tareas territoriales de cara a los próximos procesos electorales, ahora los aspirantes ahora realizarán asambleas y trabajo de base, priorizando siempre la defensa de la soberanía y la transformación en México.

Con este balance positivo, Morena se posiciona como un partido unido y listo para continuar su labor organizativa en todo el país.

Morena revela en un comunicado de prensa que el registro estatal de la Transformación ha concluido (@PartidoMorenaMx / X)